La Chine critique une visite de parlementaires allemands à Taïwan

Alors que Taiwan a condamné les exercices de combat menés dimanche 8 janvier autour de l'île par la Chine, Pékin dénonce, de son côté, la venue d'une délégation de parlementaires allemands à Taipei.

« La cause profonde du problème de Taïwan est précisément que la loi de la jungle, l'hégémonisme, le colonialisme, le militarisme et le nationalisme étaient endémiques dans le monde, et la Chine en a profondément souffert », a réagi le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères lors d'une conférence de presse. « L'Allemagne a (vécu) une leçon historique profonde et douloureuse sur ce sujet », a-t-il ajouté, visant la délégation de parlementaires allemands arrivée ce lundi 9 janvier à Taïwan. « Nous exhortons ces politiciens allemands à respecter sincèrement le principe d'une seule Chine ».

Les députés allemands entendent « manifester (leur) solidarité avec le peuple de Taïwan par ce voyage », avait Mme Strack-Zimmermann, présidente de la commission de la Défense du Bundestag. Johannes Vogel, du parti libéral FDP, membre de la coalition du chancelier Olaf Scholz, a posté sur Twitter une photo de lui et de sa collègue Marie-Agnes Strack-Zimmermann à bord de « l'avion pour Taïwan ».

Grüße von @MAStrackZi und mir aus dem Flieger nach Taiwan! pic.twitter.com/y1QMDdpwlN — Johannes Vogel (@johannesvogel) January 8, 2023

« À la lumière des menaces militaires de la Chine, nous sommes venus à Taïwan en tant que délégation du FDP, car un signe de soutien à Taïwan est nécessaire aujourd'hui » a déclaré à l'AFP Johannes Vogel. L'élu allemand estime la situation vécue par Taïwan inquiétante. Il a évoqué l'invasion de l'Ukraine par la Russie, et associé le président chinois Xi Jinping à son homologue russe Vladimir Poutine, qui pourrait, selon lui, être également tenté de déclencher une guerre. « Après Poutine vient Xi », a lancé M. Vogel.

Les parlementaires allemands s'inquiètent également d'une trop grande dépendance économique de l'Allemagne envers la Chine, son premier partenaire commercial en 2021.

Le ministère taïwanais de la Défense a rapporté que 57 avions et quatre navires chinois avaient opéré autour de Taïwan au cours des vingt-quatre dernières heures. Parmi ces appareils, 28 ont pénétré la zone de défense aérienne de l'île, a-t-il précisé ce lundi 9 janvier.

L'opposition de Pékin aux visites de parlementaires étrangers

Pékin s'oppose aux visites de députés étrangers, qualifiées d'ingérence dans ses affaires intérieures. En août, l'armée allemande a renforcé sa présence dans le Pacifique avec le déploiement de 13 appareils militaires, un an après l'envoi d'une frégate dans la région pour la première fois en près de vingt ans.

Les relations entre Pékin et Taipei, déjà tendues, se sont brutalement dégradées en 2022, Pékin ayant multiplié les manœuvres militaires autour de l'île qu'il considère comme une partie de son territoire.

