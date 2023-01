La suspension des visas chinois gène les entreprises sud-coréennes de semi-conducteurs

Pékin suspend les courts visas pour les Sud-Coréens et les Japonais, en « représailles » aux restrictions sanitaires imposées aux voyageurs venus de Chine. Cette décision est intervenue mardi 10 janvier, au lendemain d'un coup de fil entre le nouveau ministre chinois des Affaires étrangères et son homologue à Séoul. Elle a choqué la communauté coréenne en Chine.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Pékin, Stéphane Lagarde

Ce sont surtout les fabricants de semi-conducteurs qui s'inquiètent des conséquences de cette suspension. Des groupes comme Samsung Electronics et SK Hynix, qui ont des usines en Chine, surveillent de près l'évolution de la situation.

Car le secteur réclame de nombreuses visites de terrain. Les deux pays sont situés à deux heures d'avion. Avant le Covid, des cadres et des techniciens coréens traversaient régulièrement la mer Jaune pour venir vérifier la production sur site, en Chine.

Or, les autorités chinoises ont décidé de ne plus délivrer de visas M (commerciaux) et de visas T (tourisme). Pour ces derniers, c'est moins grave : les vacances du Nouvel An lunaire en famille et surtout le tsunami Omicron avaient, de toute façon, dissuadé les touristes coréens de venir.

Ce sont donc surtout, ici, les visas d'affaires qui sont visés. Certains analystes y voient des « représailles » chinoises, non pas aux restrictions sanitaires imposées par la Corée, mais au fait que Séoul a manifesté son intention de rejoindre l'alliance « Chip 4 » qui relie les principaux producteurs de semi-conducteurs – Corée du Sud, Taïwan, Japon et États-Unis.

Une entente évidemment très mal perçue par le pouvoir chinois. Pour la communauté coréenne de Chine, c'est à la fois un air de déjà-vu, avec le souvenir des sanctions qui ont suivi l'achat par Séoul du système de défense antimissile américain THAAD.

Mais c'est aussi la douche froide, sachant que les visas (S2) pour visite familiale sont également suspendus, alors que comme l'ensemble des étrangers, les Sud-Coréens en Chine attendaient depuis trois ans la réouverture des frontières chinoises.

►À relire : Covid : la Chine riposte à la Corée du Sud sur les restrictions d'entrée, Séoul se défend

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne