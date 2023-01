Attentats de 2019 au Sri Lanka: l'ancien président Sirisena reconnu coupable de négligence

C'est une première dans l'histoire du Sri Lanka. La Cour suprême a reconnu coupable l'ancien président Sirisena de ne pas avoir déjoué les attentats du dimanche de Pâques 2019, la pire attaque terroriste qu'ait connu le pays depuis la fin de la guerre civile, et qui avait fait 279 morts. Maithripala Sirisena devra verser 100 millions de roupies aux familles des victimes.

Le 21 avril 2019, trois églises et trois hôtels de luxe à Colombo, Negombo et Batticaloa sont pris pour cible dans une série d'attentats-suicides coordonnés. Bilan : 279 morts et près de 500 blessés.

Deux jours plus tard, les attentats sont revendiqués par l'organisation État islamique. Pourtant, dès le 4 avril, les services de renseignement sri-lankais sont prévenus par les services indiens.

Des groupes musulmans locaux mettent également en garde la police et les renseignements sur l'imminence d'une attaque par un groupe islamiste local. Mais les autorités échouent à identifier les cerveaux.

Plus de trois ans après, un panel de sept juges de la Cour suprême, saisi par des familles de victimes, reconnaît l'ancien président coupable de négligence et de ne pas avoir pris de mesures pour empêcher l'attaque terroriste.

Maithripala Sirisena devra verser aux familles plus de 250 000 euros de dédommagement. Reconnu coupable de multiples failles qui ont entraîné la mort de centaines de personnes, les anciens chefs de la police, des renseignements et de la défense ont également reçu l'ordre d'indemniser les familles.

