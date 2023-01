Défense: en attendant Kishida, les États-Unis s'accordent avec le Japon

Les États-Unis d'Amérique et le Japon, plus que jamais main dans la main à Washington, où se sont rencontrés les ministres de la Défense des deux pays mercredi 11 janvier, en compagnie de leurs homologues aux Affaires étrangères, pour acter le renforcement de l'amitié transpacifique. L'alignement en matière de défense s'étend désormais jusqu'à l'espace, face aux ambitions de la Chine, aux tensions autour de Taïwan ou à la Corée du Nord.

« Nous sommes d'accord pour dire que la Chine pose le défi stratégique le plus important », pour les Américains comme pour les Japonais, a déclaré mercredi le secrétaire d'État Antony Blinken, après sa réunion avec son homologue japonais Yoshimasa Hayashi, mais également MM. Lloyd Austin et Yasukazu Hamada.

Toujours selon M. Blinken, Washington accueille « chaudement » la nouvelle posture nippone, alors que l'accord de sécurité et de défense unissant les deux pays s'étend désormais jusque dans à l'espace où, dorénavant, tout incident pourra lui aussi, techniquement, provoquer l'activation de l'article 5 du traité de défense mutuelle.

M. Austin a annoncé qu'une force de réaction rapide des marines serait déployée d'ici à 2025 à Okinawa, place forte de son pays. « Nous allons remplacer un régiment d'artillerie par cette force qui sera plus létale et plus mobile », précise-t-il, une contribution « majeure » pour la défense du Japon et un « Indo-Pacifique libre et ouvert ».

Kishida en visite

Quelque 50 000 soldats américains sont déployés dans l'archipel nippon, et la moitié d'entre eux sont stationnés sur l'île d'Okinawa. Tokyo a opéré une révision majeure de sa doctrine de défense en décembre, actant une hausse considérable de ses dépenses militaires sur cinq ans, éloignée de sa tradition pacifiste d'après-guerre.

Le Japon entend également renforcer sa capacité de « riposte », y compris en visant des sites de lancement de missiles. Au-delà de la Chine populaire, la question taïwanaise, mais également la lutte pour la dénucléarisation de la Corée du Nord, sont également au centre des préoccupations communes, et donc au centre des entretiens.

La réunion de mercredi se déroulait alors que le Premier ministre japonais est attendu par le président américain Joe Biden, ce vendredi 13 janvier. Fumio Kishida, dont le pays assure la présidence du G7 cette année, est en pleine tournée occidentale. Il s'est rendu en France, en Italie, au Royaume-Uni. Outre les États-Unis, il allait aussi au Canada.

Réaction chinoise

Pékin surveille de près les mouvements nippons. Un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères en a parlé, ce jeudi. « En menant une coopération militaire bilatérale, les États-Unis et le Japon doivent veiller à ce qu'elle ne nuise pas aux intérêts d'une tierce partie ou à la paix et à la stabilité régionales », a dit Wang Wenbin.

D'autant qu'avec Londres aussi, Tokyo a profité du voyage de Fumio Kishida pour renforcer les liens stratégiques, mercredi. En compagnie du Premier ministre britannique, Rishi Sunak, le chef du gouvernement japonais a en effet signé l'accord le plus important, en matière de défense, entre les eux pays, depuis quelque 120 ans.

Le Royaume-Uni est ainsi devenu le premier pays européen à disposer avec le Japon d'un accord d'accès réciproque, permettant aux armées britannique et japonaise de se déployer l'une chez l'autre. Et l'archipel nippon avait déjà signé un accord similaire l'an dernier avec l'Australie, autre membre du fameux « Quad ».

La Corée du Sud donne des gages au Japon C'est une question sensible, à Séoul. Lors d'une audience publique, Seo Min-jong, représentant du ministère des Affaires étrangères sud-coréen, a déclaré ce jeudi que son gouvernement envisageait « une compensation via une tierce partie » des victimes du travail forcé de l'occupation japonaise au XXe siècle, donc sans demander de participation directe à des entreprises nippones concernées. Des médias locaux évoquent de possibles donations d'entreprises sud-coréennes ayant bénéficié de réparations japonaises. Environ 780 000 Coréens ont été soumis au travail forcé durant les 35 ans de l'occupation, selon des statistiques de Séoul – sans compter les femmes réduites à l'esclavage sexuel par les troupes nippones, un autre sujet ultrasensible dans la péninsule. Des groupes de victimes exigent qu'une compensation financière du travail forcé vienne de l'archipel japonais, avec des excuses des entreprises impliquées à l'époque. L'affaire avait agité la Cour suprême de Séoul, en 2018. Les collectifs demeurent mobilisés. Oui, mais voilà, le gouvernement conservateur du président Yoon Suk-yeol aussi, tâche actuellement d'aplanir les relations avec le Japon, face au régime des Kim, au Nord, à Pyongyang. L'histoire de deux alliés stratégiques des Américains, dont la fin de la Seconde Guerre mondiale n'a cependant pas permis d'oublier la loi coloniale nippone, imposée en Corée entre 1910 et 1945. Tokyo insiste sur le fait que le traité de 1965, et son enveloppe pour Séoul, a rétabli les relations diplomatiques et soldé tous les comptes du passé. Avec agences

