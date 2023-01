En Inde, hommages unanimes après la mort de l’icône politique Sharad Yadav

Opposant au parti du Congrès lors de la période controversée de l'État d’urgence, Sharad Yadav avait participé à la fondation du Janata Party, qui avait bouleversé à jamais la scène politique de l'Inde en renversant le Congrès. Son combat acharné pour l’égalité des castes avait achevé de forger sa légende aux yeux d'une majorité d'Indiens.

Publicité Lire la suite

De notre correspondant à Bangalore,

Des communistes aux nationalistes hindous, on salue un homme qui a marqué l’histoire de la jeune démocratie indienne et la mémoire de ses citoyens. D'obédience socialiste, Sharad Yadav se fait connaître dans les années 1970 en combattant l’autoritarisme de la Première ministre Indira Gandhi. Ce qui lui vaut de passer plusieurs fois sous les verrous.

À la levée de l'État d’urgence en 1977, il contribue à forger le Janata Party, une coalition qui renverse le Congrès national indien, une première depuis l’indépendance. Ce nouveau gouvernement fera entrer les Indiens de basses castes dans la démocratie et la politique indienne.

Égalité entre citoyens

Le Janata Party se morcèlera ensuite entre tenants d’une alliance avec les nationalistes hindous, sous lesquels Sharad Yadav servira comme ministre, et partis plus laïques et régionaux qui renoueront avec le Congrès national indien (INC). Élu sept fois député, Sharad Yadav œuvrera sans relâche pour l’égalité des citoyens. On lui doit l’adoption du Rapport Mandal en 1990, qui institutionnalisera la discrimination positive et les quotas pour les castes en Inde.

« Sa mort est une perte irréparable pour le pays », a jugé le ministre de l'Intérieur Amit Shah. « J’ai énormément appris de son combat et de son humilité », a déclaré Rahul Gandhi, figure du Congrès national indien et petit-fils d’Indira Gandhi. La rancune est oubliée, comme Sharav Yadav l’avait lui-même affirmé de son vivant.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne