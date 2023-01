Hong Kong: disparition d'«Oncle Ray», DJ emblématique de la radio publique

Hong Kong vient de perdre l’une de ses personnalités les plus populaires, en la personne de Ray Cordeiro, un animateur de radio qui a été à l’antenne de la RTHK - le service public audiovisuel de Hong Kong - pendant plus de 70 ans. Il est décédé, vendredi 13 janvier, à l’âge de 98 ans.

Tous les soirs de la semaine pendant des décennies, raconte notre correspondante à Hong Kong, Florence de Changy, c’est la voix de Ray Cordeiro et sa musique qui ont résonné de 10 heures du soir à 1h du matin dans des milliers de foyers et de voitures de Hongkong. Il avait interviewé les Beatles, les Bee Gees, Ella Fitzgerald ou encore Frank Sinatra... Le Guinness des records l'avait salué en 2000 comme le DJ à la carrière la plus longue au monde !

Voix chaleureuse

C’est cette voix, la voix chaleureuse d’une personnalité amoureuse de la musique que les Hongkong saluent en apprenant le décès de Ray Cordeiro. « J’adore la musique, a-t-il dit. Et parce que j’aime la musique et que j’ai été musicien, je mets mon cœur et mon âme dans mon émission. Je choisis ce qui je crois être le mieux pour l’auditeur. »

Et c’est grâce à lui, dit-on, que certains chauffeurs de taxi ont appris l’anglais. S’il eut donc l’occasion d’interviewer les musiciens les plus influents du XXe siècle, « Oncle Ray » a surtout soutenu et fait émerger nombre de nouveaux talents sur la scène locale. Son émission a tenu jusqu’en 2021, quand, à l’âge mûr de 96 ans, il a décidé de quitter son studio.

« You'll Never Walk Alone »

Né à Hong Kong en 1924, Cordeiro était le cinquième des six enfants d'une famille issue de l'immigration portugaise. Après avoir travaillé comme gardien de prison et employé de banque, il s'était tourné vers la musique, animant sa première émission « Progressive Jazz » à Radio Rediffusion en 1949. Cordeiro est mort, vendredi 13 janvier, à Hong Kong, entouré de sa famille et de ses amis, qui ont chanté « You'll Never Walk Alone » en guise d'adieu, a indiqué un comité organisant ses funérailles. Il avait été hospitalisé l'an dernier après une attaque cardiaque.

(avec AFP)

