Japon et Inde organisent des manoeuvres militaires aériennes conjointes et inédites

Le Japon et l'Inde ont commencé, lundi 16 janvier, dans la région de Tokyo, les premières manoeuvres militaires aériennes communes de leur histoire. Ces exercices sont destinés à renforcer les liens de défense entre les deux pays. Et se déroulent sur fond d'inquiétudes grandissantes face à la montée en puissance de la Chine dans la région Asie-Pacifique.

Avec notre correspondant à Tokyo, Frédéric Charles

Ces manoeuvres inédites entre le Japon et l'Inde, qui plus est dans l'espace aérien japonais, se déroulent dans le cadre de l'alliance informelle du Quad (le Dialogue quadrilatéral pour la sécurité) réunissant le Japon, l'Inde, l'Australie et les États-Unis. Et que la Chine voit comme un Otan asiatique dirigé contre elle.

« Menace » chinoise

Les opérations doivent durer onze jours à la base aérienne de Hyakuri au nord-est de Tokyo. Elles impliquent huit avions de combat F-2 et F-15 des Forces japonaises d'autodéfense (JSDF). Ainsi que 150 membres de l'Indian Air Force, l'armée de l'air indienne. Le Japon craint que « ce qui se passe en Ukraine puisse se produire en Asie de l'Est ». Il s'inquiète de la montée des tensions autour de Taïwan. La Chine est de plus en plus perçue comme une menace. Et, du coup, l'alliance informelle du Quad a pour principe de maintenir une zone indo-pacifique libre et ouverte.

Mission Jeanne-d'Arc

Le Japon et l'Inde effectuent déjà des manoeuvres maritimes communes dans l'océan Indien. En mai 2021, des navires américains, australiens, indiens et japonais avaient tenu des exercices dans le golfe du Bengale. Une force française de la mission Jeanne-d'Arc, composée du porte-hélicoptères amphibie Tonnerre et de la frégate Surcouf, s'était jointe à ces exercices. La mission Jeanne-d'Arc avait ensuite participé à des opérations navales et terrestres au Japon. La France possède des territoires dans l'océan Indien et le Pacifique sud.

Le Japon a décidé de doubler son budget de défense à 2% du PIB pour mettre ses dépenses militaires au même niveau que celles des pays de l'Otan.

