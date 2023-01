La Chine mise sur le privé pour relancer son économie après les années de pandémie

Le maire de Shanghai espère une croissance à plus de 5% pour sa ville en 2023.

Alors que la Chine s’apprête à enregistrer sa pire croissance économique depuis des décennies, après les années « zéro Covid-19 », priorité à l’économie. Gong Zheng, le maire de Shanghai vient d’annoncer une croissance de 5,5% pour sa ville l’année prochaine.

Avec notre correspondant en Chine, Stéphane Lagarde

Le sauvetage de la deuxième économie du monde passe par la relance de la consommation intérieure alors que la demande mondiale stagne. Elle passe aussi et surtout par un assouplissement des contrôles sur le privé. La stabilisation de l’économie est la priorité de 2023 pour les dirigeants chinois. « Nous prévoyons une croissance d'environ 5% pour l'ensemble de l'année », déclare ainsi le maire de Shanghai sur fond de musique guillerette dans les vidéos publiées sur les sites des médias d’État ce lundi 16 janvier.

Tech et numérique

Pour cela, Gong Zheng met lui aussi en avant les entreprises de la tech et du numérique : les circuits intégrés, la biomédecine et l'intelligence artificielle. Un retournement par rapport aux décisions notamment du chef de l’État ces dernières années visant à freiner les grands groupes privés perçus comme trop puissants et « désordonnés ».

Le Congrès du parti de Shanghai, qui vient de se terminer, a fixé un objectif de 5,5 % ou plus pour la croissance de la ville cette année. C’était aussi ce qui était annoncé pour 2022. Un objectif mis à mal par la politique sanitaire « zéro Covid-19 » qui a été levée en décembre.

