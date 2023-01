Pékin espère relancer son économie en desserrant son contrôle sur les géants de la tech

Didi, le géant chinois du covoiturage et des taxis, annonce avoir obtenu l’autorisation d’enregistrer de nouveaux clients. Cela plusieurs mois après que le régulateur de la cybersécurité a conclu son enquête.

Avec notre correspondant à Pékin, Stéphane Lagarde

L'autorisation d'enregistrer des nouveaux inscrits pour Didi était très attendue, notamment chez celles et ceux qui ne pouvaient pas accéder jusqu’ici à la flotte de VTC et de taxis qui travaillent avec le « Uber chinois ». Or, Didi Chuxing, c’est 90% des réservations de véhicules de tourisme avec chauffeur en Chine.

Un mastodonte coupé dans son élan après sa tentative d’introduction à la bourse de New York. Une enquête avait été ouverte à son encontre à l’été 2021. Le géant du covoiturage au logo en forme de « D » orange, retourné sur le ventre pour former un sourire et connu de tous les utilisateurs de smartphones en Chine, est alors accusé de ne pas protéger les données privées de ses clients et même de porter atteinte à la sécurité nationale. L'entreprise avait écopé d'une grosse amende l’été suivant. Elle avait dû verser plus de 8 milliards de yuans (1,16 milliard d’euros) à l’État et procéder à une « rectification ».

Dans un communiqué publié sur son compte Weibo, Didi dit aujourd’hui s’être engagée « à protéger les installations de la plateforme et les mégadonnées, ainsi qu’à maintenir la sécurité du réseau national ». Ce feu vert des autorités autorise la société à recruter de nouveaux clients, alors que la plateforme a récemment procédé à des licenciements dans un contexte où la consommation intérieure reste morose.

Pékin parie sur le privé pour relancer l'économie

Une nouvelle attendue également par les autres géants de la tech qui espèrent également un desserrement des contrôles. Après la levée de la politique sanitaire zéro Covid chinois, Pékin parie sur le privé pour relancer l’économie. « Nous prévoyons une croissance d'environ 5 % pour l'ensemble de l'année », déclare ainsi le maire de Shanghai sur fond de musique guillerette dans les vidéos publiées sur les sites des médias d’État ce lundi.

Pour cela, Gong Zheng met lui aussi en avant les entreprises de la tech et du numérique : les circuits intégrés, la biomédecine et l'intelligence artificielle. Un retournement par rapport aux décisions notamment du chef de l’État ces dernières années visant à freiner les grands groupes privés perçus comme trop puissants et « désordonnés ».

Le Congrès du parti de Shanghai qui vient de se terminer a fixé un objectif de 5,5 % ou plus pour la croissance de la ville cette année. C’était aussi ce qui était annoncé pour 2022. Un objectif mis à mal par la politique sanitaire zéro Covid levée le mois dernier.

