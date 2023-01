Population chinoise en baisse: «Un échec de la politique démographique de Pékin»

Entretien

La Chine, pays le plus peuplé au monde, a vu sa population baisser l’année dernière pour la première fois depuis 60 ans. En 2022, le Bureau national des statistiques (BNS) a enregistré 9,56 millions de naissances pour 10,41 millions de décès. Décryptage avec Isabelle Attané, sinologue et chercheuse à l’Institut national de la démographie (Ined) à Aubervilliers.

RFI : La Chine a vu sa population baisser en 2022, comment expliquez-vous ce phénomène ?

Isabelle Attané : Depuis l’arrivée au pouvoir de Xi Jinping, les statistiques démographiques publiées par la Chine sont de plus en plus rares. Mais on dispose des données pour la population totale. On remarque ainsi une baisse historique de la population chinoise avec 850 000 personnes en moins entre 2021 et 2022. L’indice synthétique de fécondité, c’est-à-dire le nombre d’enfants moyen par femme, est tombé autour d’1,15 enfant par femme en 2022, ce qui est un niveau historiquement bas.

Ce phénomène s'explique par différents facteurs. Les jeunes Chinois ont moins envie de se marier : ils veulent profiter davantage de la vie, s’épanouir professionnellement et ont tendance à se marier de plus en plus tard. Aujourd’hui, l’État chinois n'offre pas toutes les conditions pour permettre à ces jeunes de faciliter l'articulation entre vie professionnelle et vie familiale. De plus, l'instabilité sociale et économique ne favorise pas non plus l’engagement des couples dans des projets familiaux, disons plus ambitieux.

Cette croissance démographique négative était-il prévisible ?

Oui, mais la Chine ne l’avait pas prévue dès cette année, elle pensait que le phénomène se produirait autour de 2030. La réduction du nombre de naissances est une tendance amorcée déjà depuis une quinzaine d’années. En 2022, la Chine a enregistré moins de dix millions de naissances, c’est deux fois moins qu’il y a 20 ans. Pour que ça s’inverse, il faudrait une explosion de la natalité, ce qui est assez peu probable.

Dès 2016, le gouvernement chinois a commencé à assouplir la politique de l'enfant unique et depuis l'été 2021, les couples sont autorisés à avoir trois enfants. Ces mesures n’ont pas eu l’effet escompté, car elles mettent du temps à porter leurs fruits. Le gouvernement essaye par ailleurs de réduire au maximum les coûts associés à un enfant sur l’éducation ou la santé. Il envisage par exemple de développer les infrastructures de garde d’enfants en bas âge, mais tout cela n’est pas suffisant.

« Entre 200 à 250 millions de personnes d’âge actif en moins d’ici 2050 »

Avec une population chinoise moins nombreuse, quelles peuvent être les conséquences sur l'économie ?

Les trois ou quatre décennies de forte croissance économique de la Chine – c'est-à-dire des années 1980 jusqu’à la fin des années 2000 – ont été en grande partie favorisées par la hausse constante du nombre de personnes d’âge actif, ce qui a permis à l'économie chinoise de disposer d'une main-d'œuvre pléthorique, relativement peu coûteuse pour les entreprises.

Depuis le début des années 2010, la part de la population chinoise de personnes d’âge actif diminue d'année en année. C’est un vrai problème pour la Chine, elle commence à manquer de main-d'œuvre dans certains secteurs. La main-d'œuvre devient plus chère, donc la Chine devient moins compétitive dans les secteurs d'activité qui ont permis sa croissance et son ouverture au monde. Le défi est ici. Il faut savoir qu'entre 2000 et 2050, la Chine va perdre 200 à 250 millions de personnes d’âge actif. C’est considérable.

Comment combler ce manque d’actifs ?

La Chine commence à légiférer sur l'immigration, mais elle est actuellement plutôt dans l'optique d'une immigration choisie. Elle cherche à favoriser la venue dans le pays de personnes plutôt très qualifiées. Il y a notamment une politique de retour assez énergique pour faire revenir les étudiants chinois qui ont étudié à l'étranger et travaillent. En ce qui concerne l'immigration d’une population étrangère en provenance des pays voisins, il n’y a pour le moment pas d’affichage politique en ce sens.

Sans compter que la tâche est colossale. Imaginez que pour combler l'intégralité de la baisse de la main-d'œuvre chinoise à l'horizon 2050, il faudrait faire immigrer en Chine 200 000 millions de personnes, ce sont pratiquement les populations actives de l’Indonésie et du Vietnam réunies.

Cette inversion de la courbe démographique peut-elle avoir des conséquences pour le Parti communiste ?

C'est un échec de la politique chinoise en matière démographique. Le défi va être de relancer la fécondité et conserver une certaine crédibilité aux yeux de la population. Une chose est certaine : un mouvement est né en Chine, notamment chez les jeunes femmes pour dénoncer le fait qu’elles soient instrumentalisées. Elles passent de la politique de l’enfant unique où l’on exige d'elles qu’elles ne fassent que peu ou quasiment plus d’enfants, puis on les culpabilise le lendemain parce qu’elles ne veulent plus en faire. Un mouvement de contestation existe et ces incitations à la natalité ne sont pas toujours très bien vécues par les jeunes Chinois.

