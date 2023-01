Afghanistan: certaines ONG reprennent partiellement leurs activités en employant des femmes

Au moins trois ONG ont repris partiellement ces derniers jours leurs missions, alors que cela faisait près d’un mois qu’elles avaient cessé toute activité en Afghanistan. Ces ONG protestaient contre un décret des talibans qui leur interdisaient d'employer et de travailler avec des femmes afghanes, mais la semaine dernière, les talibans ont fait marche arrière, permettant aux ONG de revenir sur le terrain.

En Afghanistan, les ONG apportent une aide essentielle dans le pays dont plus de la moitié des 38 millions d'habitants sont confrontés à une insécurité alimentaire aiguë, et où trois millions d'enfants risquent la malnutrition. Le 24 décembre, le ministère afghan de l'Économie avait annoncé que les ONG avaient désormais interdiction de travailler avec des femmes afghanes, en raison de « plaintes sérieuses » quant au non-respect du port du hijab, qui doit couvrir entièrement le corps et le visage.

Après cette interdiction, plusieurs ONG, dont International Rescue Committee (IRC), Save the Children ou encore Care, avaient immédiatement annoncé la suspension de leurs activités dans le pays en guise de protestation. Quelque 1260 ONG exercent une activité dans le pays, selon le ministère de l'Économie, et emploient plusieurs milliers de femmes à des postes essentiels, dans des programmes d'aide alimentaire, dans les domaines de la santé ou encore de l'éducation.

La communauté internationale n'a cessé de réclamer au gouvernement afghan qu'il revienne sur l'interdiction faite aux femmes, prévenant qu'elle aurait un lourd impact sur le volume d'aide fourni au pays. Le porte-parole du ministère de l'Économie, Abdul Rahman Habib, a reconnu mardi auprès de l'AFP que les femmes étaient indispensables dans le secteur de la santé. Et ces derniers jours, certaines ONG ont recommencé à fournir de l'aide dans certaines provinces avec l'appui de leur personnel féminin, dans le secteur de la santé et de la nutrition.

La présence nécessaire des femmes sur le terrain

À Kaboul, Melissa Cornet, conseillère en plaidoyer humanitaire, et l'ONG Care ont donc pu revenir sur le terrain: « Nous avons pu reprendre à la fin de la semaine dernière nos activités de santé qui maintenant, de manière graduelle, sont en train de reprendre leur entièreté. La ligne de ces ONG, ça a toujours été que nous ne travaillerions pas sans nos collègues féminines, tout simplement pour des raisons très pragmatiques. On ne peut pas travailler si on n’a pas 30 à 40% de nos collègues et surtout, on ne peut pas accéder à la moitié de la population de l’Afghanistan sans nos collègues féminines, parce que l’Afghanistan étant un pays très conservateur et patriarcal, ce n’est pas un pays où il est approprié pour un homme d’aller parler à une femme qu’il ne connait pas. »

Tous les processus pour identifier les femmes et les enfants vulnérables, par exemple pour leur apporter de l’aide, ne sont pas possibles avec des hommes, rappelle cette conseillère en plaidoyer humanitaire: « Donc, il est vraiment urgent que nous continuions à travailler et à trouver une solution très rapidement avec les autorités pour que toutes les femmes puissent revenir travailler dans tous les programmes et pas seulement dans le domaine de la santé. »

La prochaine étape, permettre aux femmes de travailler dans d'autres domaines

Deux humanitaires ont également indiqué à l'AFP que les échanges se poursuivaient avec les autorités pour les convaincre de laisser les femmes travailler dans d'autres domaines, notamment l'éducation, l'accès à l'eau, l'hygiène publique ou la distribution alimentaire. Les autorités pourraient décider « d'ouvrir de manière sélective » d'autres secteurs aux femmes. Un haut responsable taliban s'exprimant aussi sous couvert d'anonymat a indiqué à l'AFP que les ONG devront justifier les raisons pour lesquelles elles ont besoin d'employer des femmes.

Cette interdiction pour les femmes d'être employées par des ONG avait suivi de quelques jours celle les empêchant d'étudier à l'université. En dépit de leurs promesses de se montrer plus souples, les talibans sont revenus à l'interprétation ultra-rigoriste de l'islam qui avait marqué leur premier régime - de 1996 à 2001 -.

Depuis leur retour au pouvoir en août 2021, ils ont imposé de sévères restrictions aux femmes afghanes les écartant des emplois publics, leur interdisant de fréquenter les écoles secondaires, ou encore de se rendre dans les parcs, les gymnases et les bains publics.

