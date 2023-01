Nouvel An lunaire en Chine: les voyageurs heureux de repartir en famille malgré l’épidémie

Pékin lance une campagne contre les « fausses nouvelles »

Les censeurs surveilleront particulièrement les infos concernant les cas de contaminations Covid, redoutés dans les campagnes à l’occasion des vacances. Rien ne doit gâcher « chunjie », la fête du printemps en Chine et ces premières vacances sans restrictions sanitaires depuis trois ans. Peu devrait les plaindre, mais une armée de travailleurs de la censure restera sur le pont pendant ces congés pour chasser les « émotions sombres », comme les a qualifiées l’administration du Cyberespace. Le communiqué, mardi dernier 17 janvier, intervient deux mois après la levée de la politique zéro Covid et la flambée des contaminations qui a suivi. Depuis le début de la première vague épidémique dans le pays, Pékin contrôle le narratif autour des hôpitaux surpeuplés, des pénuries de médicaments et surtout des décès liés à la pneumonie virale. Il a fallu plusieurs semaines avant que les autorités sanitaires ne finissent par publier un chiffre : 60 000 morts du Covid depuis le 8 décembre dernier. Les gardiens de la grande muraille informatique surveilleront également les réseaux lors du traditionnel gala du Nouvel An lunaire de la télévision centrale de Chine. L’émission la plus regardée au monde, qui mélange divertissement et messages de propagande, fait souvent l’objet de commentaires moqueurs de la part des internautes. La répression se portera, selon le communiqué, sur les arnaques en ligne et les promotions à outrance et « activités divinatoires et superstitieuses ».