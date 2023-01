Année du lapin: les Chinois rêvent d’ouverture et de douceur

Reportage

Des raviolis de minuit ce samedi soir 21 janvier pour les Chinois, les Coréens et les Taïwanais qui fêtent l’entrée dans l’année du lapin, un animal que les Chinois espèrent synonyme de douceur, après trois ans de fermeture du pays sous la politique zéro Covid. Reportage à Hangzhou, en Chine orientale.

De notre correspondant en Chine,

C’est jour d’affluence au « temple de la retraite de l’âme », sur les hauteurs de Hangzhou. C’est l’un des plus grands monastères bouddhistes de Chine. Bâtons d’encens tenus les mains jointes, les pèlerins comme les touristes espèrent un changement de lune apaisée après la turbulente année du tigre.

Chine année zéro

Ces trois jeunes femmes sont venues voir leur famille pour le Nouvel an lunaire. Les bras chargés de paquets à la sortie d’une boutique de souvenirs, elles profitent de ces premières vacances sans restrictions sanitaires pour prier et faire des emplettes. « La fête du printemps » qui succède au Nouvel an chinois, est une fête du partage et de l’altruisme : « Ici, on prie pour le bonheur de tous ».

Cette prière est partagée par de nombreux Chinois qui aimeraient tourner la page de ces années où la Chine s’est isolée du monde pour se protéger du virus. Hangzhou année zéro et même Chine année zéro, après le zéro Covid. Sur la grande dalle de pierre recouverte de sinogrammes à l’entrée du temple, c’est encore sur le caractère du « bonheur » (福 fú en chinois) que les visiteurs viennent presser, sur la pointe des pieds et le bras tendu, la paume de leur main. Le bonheur et la richesse (财富 Cáifù), car ces trois années de fermeture ont aussi coûté cher aux commerçants. Sur le parking, au pied de la montée qui mène au temple, un gardien en uniforme manifeste la joie retrouvée, en soufflant gaiement dans un harmonica. « L’année du lapin, c’est très bien, dit-il. Vous voyez ces lumières, tout est ouvert ! Pendant trois ans, c’était fermé ici. Maintenant ça rouvre petit à petit. La vie revient, comme avant ! »

Inquiétude pour les ruraux

La vie comme avant, mais Omicron continue de courir en Chine. Si les autorités sanitaires affirment que le pic des contaminations est passé, pour les hôpitaux l’entrée dans l’année du lapin, ce 22 janvier, reste tendue. Les personnes les plus vulnérables, souvent âgées, continuent d’affluer aux urgences. La grande migration du Nouvel an chinois - plus de deux milliards de voyages doivent être effectués entre le 7 janvier et le 15 février - pourrait aggraver une situation épidémique déjà compliquée.

Dans une série de visioconférences avec des soignants, le président chinois a exprimé mercredi 18 janvier son inquiétude pour les campagnes, où les établissements médicaux sont moins bien dotés que dans les mégalopoles. « Je me fais tout particulièrement du souci pour les zones rurales et nos amis agriculteurs, qui sont nombreux », a affirmé Xi Jinping. Malgré les appels à la prudence de certains experts, de nombreuses familles ont fait le choix des retrouvailles après trois ans de privations.

Dans la campagne de Hangzhou, sur le chemin du temple, le 21 janvier 2023. © Stéphane Lagarde/RFI

Le lapin, l’ami des enfants qui a aussi des dents

Dans le taxi qui nous ramène depuis les hauteurs du « lac de l’ouest » où se trouve le monastère, le chauffeur nous parle de Georges Pompidou venu ici en 1973 et des pauwlonia, les « arbres impériaux » chinois, qui bordent les routes à Hangzhou et rebaptisés depuis « faguo tong » - les « arbres français » -, en hommage au Premier ministre français de l’époque. « Deng Xiaoping a également visité le temple », ajoute le chauffeur. Cinq ans plus tard commence la politique des « quatre modernisations » et de l’ouverture au capitalisme rouge. « Espérons que l’ouverture ou la réouverture s’accélère avec l’année du lapin », poursuit-il.

Le lapin est historiquement connu comme le plus tendre et le plus ouvert des douze animaux du zodiaque chinois. Mais attention, disent les commentateurs prudents, l’ami des enfants a aussi des dents. Et puis, le lapin, c’est aussi le lapin symbole du mouvement #MeToo en Chine. En mandarin, « Me » sonne comme (mi) « riz » et « Too » comme (tu zi) « lapin ». Un mouvement particulièrement réprimé pendant ces années de fermeture du pays.

