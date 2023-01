Taïwan: des simulations montrent l’ampleur de la catastrophe en cas d’invasion chinoise

Défense

Une équipe de chercheurs américains a simulé une multitude de scénarios d’une invasion possible de Taïwan par la Chine en 2026. Quelle que soit la stratégie envisagée par Pékin, le résultat serait plus ou moins le même : une catastrophe humaine et économique pour tous les pays impliqués.

Il n’aura fallu que quelques jours pour que l’armée populaire de libération ne prenne le contrôle de plusieurs villes majeures de Taïwan. Malgré le volume de tirs depuis l’île assiégée, le nombre de navires coulés et les milliers d’hommes morts au combat, les forces de Pékin parviennent même à prendre pied dans le port stratégique de Tainan, au cœur de l’île, le 21e jour. Une tête de pont cruciale, si elle n’avait pas été rendue inutilisable par les bombardements de l’armée américaine.

Mais les pertes sont colossales. Si Taïwan est ravagé et son armée à genou, les troupes chinoises ne sont plus en mesure de progresser. Elles ne contrôlent que 7% du territoire et leurs ravitaillements sont coupés. Les dés sont jetés : c’est un échec. Comme dans la quasi-totalité des 24 scénarios testés par l’équipe de chercheurs du Centre pour les études internationales et stratégiques (CSIS), un think tank américain, pour étudier sous forme de wargame le déroulé potentiel d’une invasion de Taïwan par la Chine.

Un conflit désastreux

« C’est la première surprise pour nous, raconte Mark Cancian, l’un des auteurs de l’étude, chercheur et ancien officier du corps des Marines. Nous pensions que les États-Unis allaient perdre. Mais en réalité, ils prennent presque toujours le dessus. » Mais à quel prix ? En moyenne, dans les scénarios les plus pessimistes, Washington perd 484 avions et 14 navires, dont deux porte-avions. Mais les Chinois doivent sacrifier 161 aéronefs et, surtout, 113 bateaux. Sur le plan humain, ce serait un désastre : 10 000 Chinois et 3 500 Taïwanais, 3 200 Américains tués en moins d’un mois.

Tout ça pour que Pékin ne prenne pas suffisamment l’ascendant pour assurer sa conquête de l’archipel. Le rapport est aussi un message pour Pékin : « Nous espérons que les Chinois vont lire nos conclusions et que cela contribuera à les dissuader de s’engager dans une telle guerre. »

Peu probable, pourtant, que la Chine renonce à Taïwan. Pour ses dirigeants, la conquête de ce territoire, considéré comme insurgé, est stratégique. Sans aide de Washington, aucune chance de tenir pour le petit archipel de 23 millions d’habitants. Alors là aussi, il y a un message : « Nous voulons susciter l’intérêt des décideurs, mais aussi de l’opinion publique américaine, explique Mark Cancian. Si les États-Unis veulent défendre Taïwan, il y a des choix importants à faire. Nous expliquons quels sont ces choix, sans prendre position. »

Visuellement, ça ressemble à un simple jeu de société. Mais les conséquences de chaque choix sont calculées suivant une méthodologie pointue, qui se base sur les précédents historiques des grands conflits du XXe siècle et sur l'efficacité connue des armements et des unités. © CSIS

Le jeu de guerre comme outil de recherche

Le wargame, jeu de guerre ou de stratégie, est un outil de plus en plus à la mode dans de nombreuses armées. L’idée est d’affûter l’esprit des commandants en testant différents dispositifs. « C’est utile pour les militaires, mais aussi pour les politiques, qui peuvent identifier les angles morts, décrypte Antoine Bondaz, chercheur à la Fondation pour la recherche stratégique (FRS), spécialiste de l’Indo-Pacifique. Ce sont des enseignements, même si évidemment, dans la réalité, les choses se dérouleraient différemment. »

Les chercheurs du CSIS ont ainsi testé toutes sortes d’hypothèses dans leurs différents scénarios. Que se passe-t-il si les États-Unis ne viennent pas en aide à Taïwan face à la Chine ? C’est le seul cas où l’armée chinoise triomphe haut la main. Que se passe-t-il si la dernière génération de missiles antinavires ne fonctionne pas aussi bien que prévu ou si le Japon, qui abrite la plupart des bases militaires américaines de la région, refusait à Washington de déployer des troupes depuis son sol ?

Des travaux de ce type réalisés par l’armée américaine, on ne connait presque rien des résultats. Sinon que les militaires de Washington sont pour le moins pessimistes à propos d’un affrontement avec la Chine pour défendre Taïwan. Les conclusions du CSIS sont un peu plus optimistes : malgré les pertes colossales, elles laissent penser que Pékin ne pourrait triompher par les armes. Si l’armée a des renseignements plus précis sur l’armée chinoise, les chercheurs ont parfois des solutions atypiques : « Ils peuvent apporter des idées nouvelles, estime Antoine Bondaz. On ne peut pas avoir aujourd’hui un regard uniquement militaire sur un conflit. »

Dans leurs conclusions, les auteurs du rapport sur ce wargame proposent des pistes à la fois variées et précises aux décideurs américains : renforcer les liens politiques avec le Japon, ne pas frapper le territoire chinois pour éviter l’escalade, renforcer les stocks de munitions antinavires ou encore les bases de bombardiers installées en Australie, à Hawaï ou en Alaska. Gageons que tout cela est lu avec beaucoup d’attention au Pentagone… comme à Pékin.

