Thaïlande: les touristes chinois de nouveau accueillis à bras ouverts

En Thaïlande, alors que s'ouvre le week-end du Nouvel An chinois, les touristes chinois sont à nouveau accueillis à bras ouverts dans le pays. Pas de quarantaine, pas de tests pour eux, ils sont traités comme les autres. Et pour les commerçants thaïlandais, c'est une bonne nouvelle.

Avec notre envoyé spécial à Chiang Mai, Carol Isoux

À proximité de la gare routière, Lek, un chauffeur de tuk-tuk, un véhicule ouvert à trois roues, typique de la Thaïlande, propose des tours des nombreux temples à visiter à Chiang Mai, la grande ville touristique du nord du pays.

Lek accepte tout le monde dans son tuk-tuk, mais il a une cible de clientèle de prédilection : les touristes chinois, tout juste acceptés à nouveau dans le pays sans quarantaine. Et pour mieux les attirer, il diffuse sur les hauts-parleurs de son véhicule des tubes de mandopop prisés des clients chinois.

Qu'ils viennent, les touristes chinois, on les attend. Ça va aider notre économie. Ils ne sont pas encore nombreux, ils commencent à peine à revenir. J'espère qu'il y en aura de plus en plus. Pas la peine d'avoir peur d'eux. De toute façon, moi, j'ai mon amulette qui me protège.

Les touristes chinois représentaient plus de 60% des 40 millions de touristes annuels en Thaïlande avant la pandémie. Ils étaient aussi, individuellement, en moyenne, les plus dépensiers. Leur présence dans les grandes villes thaïlandaises est une condition sine qua non du retour à la normale pour le secteur touristique.

