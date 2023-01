Émeutes du Gujarat en Inde: blocage d'un documentaire de la BBC sur le rôle du Premier ministre Modi

Le Premier ministre indien Narendra Modi s'adresse à un rassemblement lors d'un rassemblement du Bharatiya Janata Party (BJP) avant les élections de l'État du Gujarat à Dehgam, à environ 40 km d'Ahmedabad, le 24 novembre 2022. AFP - SAM PANTHAKY

En Inde, un documentaire réalisé par la chaîne anglaise de la BBC provoque des réactions très vives. Ce documentaire, diffusé cette semaine et visible en ligne, revient sur les pogroms anti-musulmans qui ont eu lieu en 2002 dans l’État indien du Gujarat, dirigé alors par Narendra Modi. New Delhi parle de propagande et vient de bloquer tous les liens internet qui montrent le film.