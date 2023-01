Japon: à l'arrivée des examens, retour des agresseurs sexuels dans le métro

Une rame de métro à Tokyo le 18 avril 2022 (photo d'illustration). AFP - CHARLY TRIBALLEAU

RFI

Au Japon, les forces de l'ordre sont en état d'alerte. Car la période des examens et des concours d'entrée aux universités et pour les lycées les plus réputés vient de débuter. Des millions de jeunes – de jeunes filles, notamment – empruntent donc les transports en commun pour se présenter à ces épreuves. Or, dans les trains et les métros bondés, les prédateurs sexuels sont, plus que jamais, à l'affût.