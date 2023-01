Inde: un président de fédération sportive, député du BJP, suspendu après des accusations de harcèlement sexuel

Le lutteur indien Bajrang Punia, à gauche, prend la parole lors d'une manifestation contre le président de la Wrestling Foundation of India, Brij Bhushan Charan Singh, et d'autres responsables à New Delhi, en Inde, jeudi 19 janvier 2023.

En Inde, des dizaines de sportifs de la Fédération des sports de lutte se battent depuis une semaine contre le président de leur fédération : ils l’accusent de harcèlement sexuel sur plusieurs des lutteuses et réclament des poursuites contre lui. Ils viennent de remporter une première bataille contre ce cadre très influent, qui a été mis sur la touche par le gouvernement.

Avec notre correspondant à New Delhi, Sébastien Farcis

Pendant trois jours d’affilée, des dizaines de lutteurs ont fait le sit in dans le centre de Delhi. Costauds, le visage marqué par les combats, ces hommes et femmes, dont certains médaillés olympiques, ont accusé le président de leur fédération de harcèlement sexuel sur au moins cinq lutteuses, durant des années. Et ils demandent la dissolution de cette fédération, accusée de complicité.

De fausses accusations selon l'accusé

Un combat périlleux, car ce président, Brij Bhushan Singh, est également député du parti du BJP au pouvoir, et connu pour ses liens avec les milieux mafieux.

Mais face à la menace de plaintes officielles à la police, le gouvernement fédéral a réagi ce week-end, en suspendant les activités de la fédération et de son président, et nommé un comité de cinq sportifs, dirigé par une boxeuse médaillée.

Ses membres enquêteront sur les accusations, tout en gérant les activités de la fédération, et doivent rendre leur rapport dans un mois. Le président suspendu, quant à lui, nie ces accusations et a déposé plainte pour chantage et tentative d’extorsion contre les lutteurs.

