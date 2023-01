Panne d’électricité géante au Pakistan

Une majorité de Pakistanais s’est réveillée ce lundi matin sans électricité. Les plus grandes villes du pays sont touchées, Lahore, Karachi, Islamabad, la capitale où le courant est revenu dans certaines parties de la ville mais est toujours instable.

Publicité Lire la suite

Depuis ce matin, Islamabad est privée d’électricité. Le courant revient quelques minutes mais disparait pour plusieurs heures, rapporte notre correspondante, Sonia Ghezali. Les feux de circulation ne fonctionnent plus, les chauffages et les ordinateurs dans les bureaux sont éteints… Seuls les organisations, les restaurants et les hôpitaux équipés de générateurs sont opérationnels.

Si le courant a été partiellement rétabli dans la matinée dans la capitale Islamabad et à Peshawar (Nord-ouest), à Karachi, poumon économique du pays avec ses 15 millions d'habitants, et la deuxième plus grande agglomération, Lahore (10 millions), étaient toujours privés d'électricité en fin de matinée.

À l’origine de la panne : la fréquence du système sur le réseau national qui a chuté. Les autorités affirment qu’elles font tout pour régler ce dysfonctionnement. Le Pakistan avait déjà connu une panne géante il y a deux ans, en janvier 2021. Plusieurs centrales électriques avaient été mises à l’arrêt après un dysfonctionnement technique.

Dans ce pays de plus de 220 millions d'habitants, des dizaines de milliers de foyers sont par ailleurs régulièrement privés d’électricité en raison de coupures récurrentes tout au long de l’année. Le Pakistan, plongé dans une grave crise économique, fait face à des difficultés pour s’approvisionner en énergie. Son électricité provient à plus de 60% d’énergies fossiles.

► À lire aussi : Le Pakistan obtient plus de 9 milliards de dollars de promesses d'aides pour se reconstruire

(et avec agences)

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne