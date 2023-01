Chine: Pékin annonce une baisse de 80% des décès liés au Covid-19

Voyageurs masqués à la gare de Pékin, le 14 janvier 2023 (image d'illustration). AP - Mark Schiefelbein

Texte par : RFI Suivre 1 mn

La Chine a-t-elle dépassé le pic de la vague Covid-19 qui déferle sur le pays et qui aurait déjà vu 80% des 1 400 millions de Chinois infectés, comme le signalait un éminent épidémiologie le weekend dernier ? Alors que des médias occidentaux publient des articles sur le manque de cercueils dans certaines régions rurales et les morgues et crématorium débordés à Shanghai, Pékin annonce une chute de 80% des décès quotidiens liés au virus.