Inde: un rapport explosif sur le conglomérat Adani, soutenu par le gouvernement, secoue le pays

Le groupe Adani (notre photo) est partout en Inde: dans les ports, les aéroports, l’énergie solaire ou les médias. C’est le «Bolloré indien», en plus riche! © AFP - INDRANIL MUKHERJEE

Texte par : RFI Suivre 1 mn

En Inde, un rapport explosif secoue les places financières du pays. Publié par une firme américaine, il révèle que l’un des plus grands groupes du pays, Adani, serait, entre autres, responsable de manipulations de son cours en Bourse et de financement douteux. Ce conglomérat, tenu par l’homme le plus riche d’Asie, est soutenu par le gouvernement de Narendra Modi, ce qui lui permettrait d’échapper au contrôle des autorités.