La production de pavot a explosé en Birmanie depuis le coup d'État de 2021

Un rapport publié ce jeudi 26 janvier par les Nations unies tire la sonnette d’alarme indique que depuis le retour au pouvoir des militaires en Birmanie il y a deux ans, la production du pavot s’envole dans le « triangle d'or », entre la Birmanie, la Thaïlande et le Laos.

Publicité Lire la suite

Avec quatre Birmans sur dix vivant sous le seuil de pauvreté, nombreux sont ceux qui n'ont pas d'autres choix que de retourner à la culture du pavot. L'an dernier, les agriculteurs ont récolté quelque 800 tonnes de cette plante dont sont extraits l'opium et l'héroïne.

C'est presque 90% en plus par rapport à l'an dernier, un record depuis 2013. En seulement un an, la surface des champs de pavot a augmenté d’un tiers, selon le rapport de l'Office des Nations unies contre les drogues et le crime.

Rupture nette

Après six années de baisse et de lutte anti-drogue sous le gouvernement démocratiquement élu de Aung San Suu Kyi, aujourd'hui en prison, la rupture est nette. Depuis le putsch militaire du 1er février 2021 et le début d'une guerre civile, la production explose, notamment dans l'État Shan dans le nord de la Birmanie où sont situées 85% des surfaces consacrées au pavot. Sans alternative ni stabilité économique, estime l'ONU, il est probable que la production de pavot continue à croître.

« Les bouleversements économiques, sécuritaires et politiques qui ont suivi le coup d'État (...) ont convergé », a noté Jeremy Douglas, représentant régional pour l'Asie du Sud-Est de l'UNODC. « Les agriculteurs (...) du nord de l'État Shan ou des régions frontalières n'ont pas eu trop le choix sinon que de retourner à la culture du pavot », a-t-il déclaré, cité dans le communiqué.

L'économie du pavot en Birmanie est évaluée entre 660 millions et deux milliards de dollars, soit 1 à 3% du PIB, dans un contexte d'expansion de la production de drogues synthétiques, selon l'UNODC. Le prix moyen par kilo payé à l'agriculteur a explosé de 69% en un an, pour atteindre 281 dollars en 2022, selon le rapport.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne