La Birmanie régresse en matière de droits depuis le coup d'État, dit l'ONU

« Dans tous les domaines des droits de l'homme - économiques, sociaux et culturels, autant que civils et politiques - la Birmanie a profondément régressé », a dénoncé le Haut-Commissaire aux droits de l'homme de l'ONU, Volker Türk, deux ans après le coup d'État de l'armée birmane qui a fait au moins 2 890 morts.

Le Haut-Commissariat aux droits de l'homme de l'ONU dénonce la situation en Birmanie, à quelques jours du deuxième anniversaire du coup d'État intervenu en Birmanie, le 1er février 2021. Selon cet organe de l'ONU, au moins 2 890 personnes sont mortes aux mains des militaires et autres personnes impliquées dans la répression. Parmi elles, 767 personnes seraient décédées au cours de leur arrestation.

Dans un communiqué, Volker Türk, a tenu à « souligner le courage de tous ceux dont la vie a été perdue dans la lutte pour la liberté et la dignité » en Birmanie. « Loin d'être épargnés, les civils ont été les véritables cibles des attaques - victimes de tirs de barrage d'artillerie et de frappes aériennes ciblées et aveugles, d'exécutions extrajudiciaires, du recours à la torture et de l'incendie de villages entiers », a-t-il rappelé.

Plus de 16 000 personnes ont été arrêtées -dont les dirigeants démocratiquement élus. Les services de M. Türk jugent aussi que sur la base d'informations crédibles, plus de 34 000 infrastructures civiles, dont des maisons, des cliniques, des écoles et des lieux de culte, « ont été incendiées au cours des deux dernières années ».

Le Haut-Commissaire aux droits de l'homme de l'ONU, Volker Türk, a évoqué le sort de 1,2 million de personnes supplémentaires déplacées à l'intérieur du pays et d'autres qui ont quitté le territoire. Elles viennent rejoindre plus d'un million d'autres, y compris la majeure partie de la communauté rohingya, de confession musulmane, qui a fui les persécutions et les attaques au cours des dernières décennies.

