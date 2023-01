Nouvelle-Zélande: Auckland en état d'urgence après des pluies torrentielles

En Nouvelle-Zélande, la ville d'Auckland est en état d'urgence suite des inondations qui ont bloqué la majeure partie de la ville. Le bilan provisoire fait état de deux morts et deux disparus.

Avec notre correspondant à Auckland, Richard Tindiller

Dans le quartier de Kelston à l'ouest de la ville, l'eau est montée jusqu'à 1m50. Kushla Patel et son époux avaient acheté une maison dans ce quartier il y a à peine un an ; elle est aujourd'hui submergée par les eaux. « Ma maison est détruite. Mon mari s'est retrouvé coincé avec moi. Heureusement que l'on nous a porté secours, car il n'y avait aucun moyen de sortir », témoigne-t-elle.

Dans le voisinage, la maison d'Helen a aussi subi de nombreux dégâts en à peine une heure. « L'eau est montée jusqu'à la moitié des murs. Le canapé flottait, le frigo flottait aussi. On a tout perdu », déplore-t-elle.

Deux mois de pluie se sont abattus en l'espace de quelques heures sur la plus grande ville de Nouvelle-Zélande. Des autoroutes et le centre-ville sont inondés et plus de 2 000 voyageurs toujours bloqués au premier étage de l'aéroport après que l'eau a envahi entièrement le terminal de l'aéroport.

Au-delà des évacuations, les autorités ont aussi appelé les habitants d'Auckland à ne pas consommer l'eau du robinet. Mais la plupart des supermarchés ont aussi été submergés par ces torrents d'eau. Ce vendredi a été enregistré comme le jour le plus humide de l'histoire d'Auckland, qui devrait encore subir de lourdes averses dans la nuit de samedi à dimanche.

