Australie: des recherches en cours pour retrouver une capsule radioactive

Des recherches étaient en cours samedi 28 janvier dans l’État d'Australie-Occidentale pour retrouver au plus vite une minuscule capsule radioactive disparue lors de son transport depuis une mine.

La capsule d'argent de 8 mm sur 6 mm, qui est utilisée lors d'opérations minières, est introuvable depuis la mi-janvier, ont indiqué les services d'urgence australiens. Elle contient une substance radioactive, le césium-137, selon le ministère de la Santé d'Australie-Occidentale.

La capsule serait tombée d'un camion alors qu'elle était transportée vers un lieu de stockage. Le césium-137 est une substance couramment utilisée dans les opérations minières.

Les autorités sanitaires ont mis en garde contre toute manipulation de cet objet. Le Département des services d'incendie et d'urgence (DFES) a déclaré que la capsule ne pouvait pas être utilisée comme arme, mais qu'elle pouvait provoquer des brûlures par radiation et présenter d'autres risques à plus long terme, comme le cancer.

« L'objet émet une quantité "raisonnable" de radiations (…). L'inquiétude est que quelqu'un la ramasse sans savoir à quoi il a affaire », a déclaré le Dr Andrew Robertson, responsable des services médicaux d'Australie-Occidentale; ajoutant qu'il manquait des vis à la jauge de protection qui maintenait la capsule lorsqu'elle a été découverte manquante.

« Ces jauges sont conçues pour être robustes et pour être utilisées dans des environnements industriels où elles peuvent être exposées aux intempéries et aux vibrations, il est donc inhabituel qu'une jauge se détache comme celle-ci. »

De longues recherches à venir

Les services de secours ont précisé qu'elle a été perdue entre la ville reculée de Newman et les banlieues du nord de Perth, soit une distance d'environ 1 400 kilomètres.

Les sites où le transport a commencé et s'est terminé ont été fouillés et des efforts sont en cours pour déterminer l'itinéraire exact et les arrêts qui ont été faits afin de réduire le champ de recherche. Un porte-parole des pompiers a déclaré que la capsule est recherchée en priorité dans les zones habitées mais que cela pourrait prendre des semaines. Les recherches impliquent l'utilisation de radiamètres pour détecter les niveaux de radiation qui doivent aider à localiser le petit appareil.

Les autorités ont été alertées mercredi de cette disparition, après que l'entreprise responsable de la capsule a réalisé sa disparition, a-t-il ajouté.

Le géant minier Rio Tinto a confirmé plus tôt dans la journée de samedi que la capsule provenait de l'un de ses sites miniers. La société a déclaré avoir fait appel à un expert en manipulation de matières radioactives pour « emballer la capsule et la transporter en toute sécurité » jusqu'au dépôt. « Rio Tinto a été informé de la disparition de la capsule par un entrepreneur le 25 janvier », a déclaré un porte-parole. L'entrepreneur, un expert en manutention de matières radioactives, a été engagé par Rio Tinto pour manipuler et emballer la capsule et la transporter en toute sécurité hors du site.

Ce n’est pas la première fois que des objets radioactifs se baladent dans la nature. En 1999, au Pérou, un radiographe avait perdu une capsule d’iridium-192, récupérée par un ouvrier. Ce dernier l’avait alors mis dans sa poche arrière. Gravement brûlé, il avait dû être amputé.

