En Chine, des manifestants de novembre dernier formellement inculpés

Audio 01:23

Des policiers chinois près de manifestants à Pékin, le 27 novembre 2022. Les manifestations de rue qui ont éclaté dans plusieurs villes chinoises au cours du week-end ont peut-être surpris, mais le Parti communiste au pouvoir s'est préparé pour ce moment pendant des années, des décennies même. Depuis que les dernières grandes manifestations ont culminé avec la répression militaire sanglante de 1989, la Chine a mis en place une force de sécurité intérieure visant à écraser, intimider, emprisonner et faire taire tous les défis. AP - Ng Han Guan

Texte par : RFI Suivre 2 mn

En novembre, des manifestations inédites s'étaient déroulées dans plusieurs grandes villes de Chine, de Pékin à Shanghai en passant par Wuhan. Les participants tenaient à rendre hommage aux habitants qui avaient péri dans l'incendie de leur immeuble, dont les accès avaient été bloqués à cause des mesures sanitaires alors en vigueur. Dans la foule, beaucoup de slogans s'opposaient à la stricte politique « zéro Covid », mais les revendications étaient également très politisées avec des messages hostiles au président chinois et au Parti unique. Depuis, Pékin a levé toutes les mesures sanitaires et plusieurs manifestants ont été formellement inculpés, selon l'ONG des droits de l'homme HRW.