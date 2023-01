Reportage

Des dizaines de millions de Chinois ont profité de la levée des restrictions pour les congés du Nouvel An

Audio 01:06

La gare ferroviaire de Pékin, samedi 28 janvier 2023. AP - Mark Schiefelbein

Texte par : Stéphane Lagarde Suivre 2 mn

C’est le retour des vacances du Nouvel An lunaire en Chine. Des dizaines de millions de passagers ont pris le train et l’avion encore ce lundi 30 pour retourner au travail. Ce sont les premiers congés post zéro Covid pour les Chinois, après trois ans de restrictions sanitaires qui ont entravé les déplacements. Résultat : les autorités du tourisme annoncent ce lundi 30 janvier une hausse de plus de 23% des voyages intérieurs cette année.