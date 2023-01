Nouvelle-Zélande: des intempéries meurtrières et des dégâts considérables à Auckland

Reportage

Les fortes inondations qui ont submergé la ville d'Auckland en Nouvelle-Zélande depuis vendredi 27 janvier continuent de faire des dégâts. Le bilan s'élève désormais à quatre morts. Et si le nettoyage a déjà commencé, la météo annonce encore de lourdes averses dans les heures à venir.

Avec notre correspondant à Auckland, Richard Tindiller

Plusieurs milliers de résidents sont toujours sans électricité et des centaines d'entre eux n'ont toujours pas accès à l'eau. Dans l'ouest d'Auckland, qui fut le plus touché par ces inondations, des bénévoles font tout leur possible pour distribuer de l'eau aux habitants.

« Il n'y a plus d'eau courante depuis plus de trois jours. Hier, nous avons pompé de l'eau pendant quatorze heures pour la distribuer en bouteille aux habitants. Nous faisons de notre mieux pour la communauté », témoigne un bénévole.

Un glissement de terrain causé par les eaux de crue mine une maison à Auckland, samedi 28 janvier 2023. AP - Hadyen Woodward

S'armer de patience

Plus de 25 quartiers d'Auckland sont submergés par ces inondations. À Epsom, en plein centre-ville, les résidents ont commencé le nettoyage, mais les inquiétudes portent désormais sur les déclarations d'assurance. « On sait que cela va prendre des mois, raconte une femme. Il y a tellement d'autres maisons qui ont été touchées. C'est difficile d'imaginer quand on pourra obtenir des réparations. »

Plus de 2 000 déclarations sont faites par jour, une cadence qui ne risque pas de ralentir dans les jours à venir. Les assureurs préviennent, eux, qu'il faudra s'armer de patience.

Quant à la météo, si la pluie s’est calmée ce lundi à Auckland, d'abondantes averses sont de nouveau à prévoir dans les jours à venir.

Terrifying scenes from Auckland’s flood being live-streamed on TikTok. Airport, highways, supermarkets closed 🤯 pic.twitter.com/fYk4W9NHez — Olivia Carville (@livcarville) January 28, 2023

