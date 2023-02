Birmanie: deux ans après le coup d’État, la junte en quête de légitimité

« Les femmes, surtout celles qui appartiennent aux minorités ethniques et celles qui vivent dans les zones de conflit, sont confrontées à de nombreux défis. Nous avons connu des juntes militaires dans le passé, mais celle-là cible et attaque tout particulièrement les femmes. Les militaires commettent des viols et utilisent le viol comme une arme de guerre, y compris les viols en groupe. Beaucoup d’enfants, parfois plus jeunes que dix ans, sont également victimes de viols. Il y a aussi de nombreux assassinats, mais la plus grande crainte des femmes reste la violence sexuelle, qui a pris des proportions importantes depuis le putsch militaire. Des femmes subissent des viols, elles sont arrêtées, torturées parfois tuées pour leur engagement dans cette révolution et ce mouvement pour la démocratie. »

La ligue des femmes birmanes appelle la communauté internationale à agir contre la junte, à transférer les coupables à la justice internationale: « Ils doivent répondre de leurs crimes de guerre et de leurs agissements génocidaires. »