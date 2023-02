Hong Kong: la consommation et même la possession de CBD formellement interdites

À Hong Kong, il est désormais strictement interdit de consommer ou même de posséder du CBD (cannabidiol). À ne pas confondre avec le THC, le CDB est un dérivé du cannabis qui est considéré comme étant moins dangereux. Il était d'ailleurs en vente libre à Hong Kong, mais depuis ce mercredi 1er février, le CBD est classé « drogue dangereuse », pour « protéger la santé publique et de renforcer la lutte contre les problèmes d'addiction ».

Avec notre correspondante à Hong Kong, Florence de Changy

Depuis mercredi matin, à Hong Kong, le CBD se retrouve dans la même catégorie que les drogues les plus dures comme l'héroïne.

Le trafic et la fabrication de CBD sont passibles d'emprisonnement à vie. Et la simple possession ou consommation de cette substance peut conduire à une peine de sept ans de prison et à une amende d'environ 100 000 euros.

Jusqu'à mardi, le CBD était pourtant en vente libre à Hong Kong, en ligne, mais aussi dans des boutiques spécialisées. Et on trouvait des produits contenant du CBD dans certaines pharmacies.

Le gouvernement a organisé une collecte ces derniers jours, pour récupérer et détruire tous les derniers articles à base de CBD encore en circulation. Et personne n'ose contester cette décision.

Mardi matin, le chef de l'exécutif, l'ancien policier John Lee, n'a pas abordé le sujet dans sa conférence de presse hebdomadaire.

En novembre, une chronique dans le Mingpao, un quotidien sérieux de Hong Kong, questionnant ce projet de loi, avait déclenché une réaction incroyablement virulente du bureau de la sécurité nationale, semblant indiquer qu'il serait très malvenu de contester cette décision, aussi absurde qu'elle puisse sembler.

