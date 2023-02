Australie: le roi Charles III ne sera pas représenté sur les nouveaux billets de banque du pays

En Australie, la banque centrale (Reserve Bank of Australia) a annoncé que le roi Charles III ne sera pas représenté sur les futurs billets de cinq dollars, sur lesquels figurent actuellement le visage de sa mère, la défunte reine Elizabeth II. Cette décision signifie que la monarchie britannique, à la tête de l’État australien, ne sera plus représenté sur aucun billet de banque. Une décision saluée par le mouvement républicain, qui a regagné des couleurs après le décès d’Elizabeth II.

Plutôt que d’afficher le visage de leur nouveau roi, les Australiens viennent de décider que leur futur billet de cinq dollars, le seul sur lequel le visage d’Elizabeth II était encore imprimé, honorera à l’avenir l’histoire et la culture des premiers Australiens, autrement dit les Aborigènes, écrit notre correspondant en Australie, Grégory Plesse.

Les signes de rattachement des Australiens à la monarchie britannique ne seront toutefois pas tous effacés de la devise nationale, puisque le visage de Charles III sera gravé, comme celui de sa mère avant, sur toutes les pièces de monnaie. Ces premières nouvelles pièces devraient d’ailleurs être mises en circulation dans le courant de l’année 2023.

La décision concernant le billet de cinq dollars, le plus utilisé du pays, a en tout cas été saluée par les partisans d’une république australienne, mais aussi par les représentants des communautés aborigènes. Il faudra cependant quelques années encore pour voir ce nouveau billet, a prévenu la Banque centrale australienne, qui prévoit de consulter les communautés aborigènes avant d’élaborer son design.

Les souverains britanniques figurent sur les billets de banque australiens depuis 1923 et jusqu'en 1953, année du couronnement d'Elizabeth II, ils étaient présents sur toutes les coupures. Le visage de la reine a orné le billet d'une livre, puis le nouveau billet d'un dollar à partir de 1966, signale l'AFP. Ce premier billet d'un dollar comportait également des images de peintures et de gravures rupestres aborigènes et des motifs inspirés d'une peinture sur écorce de l'artiste indigène David Malangi Daymirringu.

