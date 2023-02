Australie: le très controversé cardinal George Pell inhumé à Sydney

Les funérailles du cardinal George Pell, décédé le 10 janvier dernier à Rome à l’âgé de 81 ans, ont été célébrées aujourd’hui à la cathédrale Sainte-Marie de Sydney, dans un climat hostile. De nombreux militants LGBT, et d’anciennes victimes d’abus sexuels commis par des hommes d’Église, ont manifesté à l’extérieur du lieu de culte.

Avec notre correspondant à Brisbane, Grégory Plesse

L’homme d’Église le plus capé d’Australie n'a pas eu droit à des funérailles d’État et l’absence du Premier ministre, Anthony Albanese, tout comme celle du gouverneur général, ont été très remarquées. Des centaines de personnes sont toutefois venues rendre un dernier hommage à George Pell, parmi lesquels de nombreuses figures de la droite conservatrice, comme les anciens Premiers ministres John Howard et Tony Abbott. Ce dernier, lors de son éloge, est même allé jusqu’à comparer George Pell à Mère Teresa et saint Augustin.

L’ambiance était très différente à l’extérieur, où des centaines de manifestants, défenseurs de droits LGBT et anciennes victimes d’abus sexuels commis par des hommes d’Église, appelaient, eux, George Pell à « brûler » en enfer.

L’ancien cardinal avait été accusé d’avoir couvert des actes pédophiles, mais aussi d’en avoir imposé lui-même à des enfants de chœur, lorsqu’il était archevêque de Melbourne. Reconnu coupable et condamné à six ans de prison en 2019, il avait finalement été acquitté l’année suivante, la Haute cour d’Australie estimant que les preuves à son encontre étaient insuffisantes.

Durant son procès, le Vatican lui avait retiré son poste de trésorier, en revanche, celui qui fut le troisième homme le plus puissant de l’Église n’a jamais été désavoué par le Saint-Siège. Aussitôt acquitté, George Pell est d’ailleurs retourné à Rome, où il est décédé le 10 janvier dernier.

