En Inde, la débâcle du groupe Adani prend un tour politique

Réputé proche du pouvoir, le géant indien est accusé de fraudes et de manipulations boursières par une firme américaine d’investissement. À présent, l’opposition politique demande des comptes au gouvernement.

Avec notre correspondant à New Delhi, Sébastien Farcis

« Nous avons toujours dit que ce gouvernement était prêt à tout pour soutenir ses amis ». Le parti d’opposition du Congrès accuse Narendra Modi d’avoir facilité l’ascension du groupe Adani, et fermé les yeux sur ses fraudes supposées.

Gautam Adani, son PDG, vient de la même région du Gujarat que le Premier ministre, et les deux hommes sont très proches. Depuis neuf ans, que Narendra Modi est au pouvoir, le groupe a bénéficié de l’attribution d’un grand nombre de contrats publics, dans l’énergie, les ports ou aéroports.

Le rapport de la firme d’investissement Hindenburg Research détaille comment les autorités indiennes de régulation ont été particulièrement indulgentes lors de leurs enquêtes pour fraudes. Les partis d’opposition sont donc unis et demandent une enquête parlementaire ou judiciaire, car il en va également des économies des Indiens.

Le groupe Adani a plus de 20 milliards d’euros d’emprunts, contractés en partie auprès des banques publiques. Et la débâcle boursière de la société pourrait remettre en cause sa capacité à les rembourser.

