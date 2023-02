Hong Kong rouvre complètement ses frontières avec la Chine et se démène pour attirer les touristes

Hong Kong rouvre en grand ses frontières avec la Chine, les autorités ont annoncé une nouvelle campagne de promotion pour attirer les dizaines de millions de touristes qui, avant la pandémie, contribuaient largement au dynamisme économique du centre financier international, qui a beaucoup souffert des trois ans de fermeture.

C’est par un spectacle particulièrement kitsch, avec des danseurs déguisés en pilotes d’avion ou en vendeurs des marchés de rue se déhanchant avec une surdose d’enthousiasme que le gouvernement de Hong Kong a lancé sa nouvelle campagne de promotion intitulée « Hello Hong Kong », rapporte notre correspondante sur place, Florence de Changy.

La Chine a annoncé ce vendredi qu'elle rouvrirait complètement lundi ses frontières avec Hong Kong et Macao, après un long isolement du fait de la pandémie, mettant un terme aux quotas quotidiens de voyageurs et à l'obligation de tests Covid. Toutes les restrictions encore en vigueur seront levées à partir de lundi 00h00, heure locale, et les voyages organisés pourront reprendre, a indiqué le Bureau des Affaires de Hong Kong et de Macao.

Il s’agit donc de faire revenir les touristes et les voyageurs d’affaires, ainsi que les conventions et les foires. Lors d'un discours devant des poids lourds du monde des affaires et du tourisme, le chef de l'exécutif hong-kongais, John Lee, a annoncé la mise à disposition de 500 000 billets d'avion gratuits pour faire découvrir « l'effervescence » de la ville aux visiteurs, promettant qu'il n'y aurait « ni isolement, ni quarantaine, ni restrictions ». La remise des billets débutera en mars, et 80 000 autres à destination des habitants de Hong Kong seront à gagner cet été.

Le retour à la normale risque d'être long

Mais il ne faut pas s’attendre à des résultats immédiats, prévient l’ancien commissaire au tourisme et patron de InvestHongkong, Mike Rowse : « C’est une énorme tâche. On s’est auto-mutilé et on en paye encore le prix. Cela va prendre longtemps de revenir aux niveaux d’avant. Rien que d’atteindre le nombre de vols va prendre des mois et des mois. Bien sûr, tout cela est souhaitable, mais on ne reviendra pas aux chiffres d’avant en 2023, avec un peu de chance en 2024 ou 2025. »

Les Chinois continentaux ont longtemps constitué l'essentiel des visiteurs se rendant à Hong Kong : ils étaient 51 millions en 2018, soit près de sept fois la population du territoire. Les autorités hong-kongaises espèrent un afflux de visiteurs qui pourrait permettre de revitaliser l'économie de la ville frappée par une récession, en injectant des liquidités dans ses secteurs du tourisme et du commerce.

L'obligation du port du masque en extérieur reste en vigueur à Hong Kong, bien que John Lee ait déclaré qu'elle pourrait être levée après l'épidémie de grippe saisonnière.

