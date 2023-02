Changement climatique: des habitants d'une île indonésienne attaquent le cimentier suisse Holcim

Le cimentier suisse, Holcim, fait désormais l’objet d’une plainte, déposée ce mardi par quatre résidents de l’île Indonésienne de Pulau Pari. Pour les plaignants, la société a clairement joué un rôle dans le réchauffement climatique, qui entraîne une montée des eaux menaçant leur île et leur vie.

Avec notre correspondante régionale, Juliette Pietraszewski

C’est l’air grave, mais avec de l’espoir, qu’Arif, l’un des plaignants, a souhaité s’exprimer vendredi 3 février. « Cette île, est notre maison aujourd’hui et ça sera aussi notre maison dans le futur, a-t-il lancé. Sur ce principe, nous pensons pouvoir faire aboutir notre plainte. Si l'on a porté plainte contre Holcim, c’est clairement parce que c’est l’un des plus gros émetteurs d’émissions de gaz à effet de serre. Et c’est aussi la cause, d’une myriade de problèmes auxquels nous sommes confrontés aujourd’hui. Nous pensons en effet, pouvoir sortir vainqueur de cette affaire. »

« Une indemnisation proportionnelle aux dégâts causés »

Avec trois autres résidents, Arif réclame « une indemnisation proportionnelle aux dégâts causés par les changements climatiques et une participation au financement des mesures de protection contre les inondations ».

À ses côtés se trouve Parid Ridwanuddin. Il est le chargé de campagne pour les petites îles de Walhi, la plus grande ONG environnementale en Indonésie. « On est optimiste parce qu’on peut donner des preuves solides à la cour sur ce que sont les conséquences réelles du réchauffement sur l’île et on a aussi des scientifiques qui peuvent expliquer le lien entre la crise climatique et les émissions produites par Holcim », affirme-t-il.

Plusieurs années

Les résidents de l’île de Pari le savent, il faudra plusieurs années avant une conclusion à cette affaire qui implique juridiquement pour la première fois une entreprise suisse et son rôle dans les changements climatiques.

