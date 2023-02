Inde: un budget sous le signe de la croissance, mais pas des classes moyenne et populaire

En Inde, le gouvernement central a présenté cette semaine son dernier budget avant les élections générales de 2024. Un exercice stratégique durant lequel la ministre des Finances a vanté des investissements dans les secteurs d’avenir. L’opposition et certains économistes dénoncent de leur côté des coupes dans les dépenses sociales et le budget des États de l'Union.

Avec notre correspondant à Bangalore, Côme Bastin

Le développement du réseau ferré, de la transition énergétique avec l'hydrogène ou encore de la défense… Durant 1h30, Nirmala Sitharaman a présenté aux parlementaires indiens sa nouvelle équation budgétaire, destinée à soutenir la croissance en Inde.

« Nous voulons une Inde prospère, dans laquelle les fruits du développement atteignent tous les citoyens. 75 ans après notre indépendance, le monde reconnaît l'économie indienne comme une étoile brillante en dépit du ralentissement mondial causé par le Covid-19 et la guerre », a-t-elle déclaré.

« La faim fait son retour en Inde »

Les partis d'opposition n’ont pas été convaincus. Ils dénoncent à l'unisson un budget où le soutien aux classes populaires et moyennes, l’inflation et le chômage sont oubliés. « Les coupes dans les programmes d’aides à l'emploi ou à l'alimentation de ce budget sont absurdes, estime Jayati Ghosh, célèbre économiste du développement. La faim fait son retour en Inde. 50 % des travailleurs gagnent moins qu’avant le Covid-19. De plus, le gouvernement conditionne son soutien aux États aux investissements en capital, mais réduit les autres portefeuilles comme la santé. Les États fédéraux indiens se retrouvent de plus à la merci du gouvernement central. »

Si la croissance est estimée à 7 % en Inde, les inégalités ne cessent de d’y s'aggraver. Le budget présenté couvrira la période d’avril 2023 à 2024. Soit juste avant l'élection d’un nouveau Premier ministre, prévue en mai 2024.

