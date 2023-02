L'Australie légalise de puissants psychotropes à des fins de prescriptions médicales

Une tablette de MDMA lors d'une saisie en Colombie (image d'illustration). AP - Fernando Vergara

Texte par : RFI Suivre 1 mn

L’Australie vient d’annoncer qu’elle allait autoriser la prescription, à des fins médicales uniquement et dans des conditions très strictes, de MDMA et de psilocybine, autrement dit des « champignons hallucinogènes ». Des psychotropes puissants, que les psychiatres pourront prescrire à partir du mois de juillet pour traiter leurs patients souffrant de stress post-traumatique et de dépression aiguë.