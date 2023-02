Pour contourner les sanctions, Moscou souhaite ouvrir une banque sous contrôle russe en Inde

C’est la proposition radicale que fait Moscou à New Delhi pour contourner les sanctions infligées au système bancaire russe. Depuis le début de la guerre en Ukraine, l'Inde veut faciliter les transactions roupies-roubles, mais la Banque centrale russe veut aller plus vite.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Bangalore, Côme Bastin

Plus le conflit s’enlise et plus l’Inde, important acheteur d’armes et de pétrole, devient un partenaire commercial crucial pour la Russie. Le problème, c'est que les échanges commerciaux sont compliqués par l’exclusion de la Russie du système de transfert d’argent international Swift.

The Indian Express révèle ce samedi que le gouverneur de la Banque de Russie, Vladimir Chistyukhin, a proposé d’ouvrir directement une banque sous contrôle russe sur le sol indien. Celle-ci permettrait aux établissements financiers indiens d'utiliser directement le système de transaction SPFS de la Banque de Russie.

« Aucun progrès n'a été fait »

Le ministre des Affaires étrangères indien s’est récemment engagé à fournir des pièces détachées pour les avions et les trains russes. Mais la Russie manifeste un certain mécontentement face à une harmonisation financière avec l’Inde qu’elle juge trop lente. « Aucun progrès n'a été fait », aurait déploré Vladimir Chistyukhin.

L’Inde a cependant ouvert, en novembre, neuf comptes dits « Vostro ». Les banques russes peuvent les utiliser pour facturer directement en roupies sans passer par le dollar. Parmi celles-ci, on trouve la banque du géant russe GazProm, Moscou étant devenue le premier fournisseur de pétrole de l’Inde.

►À lire aussi : Énergie: les Occidentaux vont plafonner le prix des produits pétroliers russes

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne