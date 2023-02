La Corée du Sud fait face à une augmentation du nombre de «morts solitaires»

Chaque année en Corée du Sud, des milliers de personnes meurent dans l'isolement. Le phénomène concerne principalement les hommes de plus de cinquante ans, qui représentent la moitié des cas.

Avec notre correspondant à Séoul, Célio Fioretti

Le phénomène porte un nom, « Godoksa », signifiant une mort solitaire. D’après le ministère de la Santé sud-coréen, en 2021, plus de 3 300 personnes sont décédées seules chez elles. Un triste record d’une tendance en constante augmentation depuis cinq ans.

Le docteur Kim Seong-yoon est président de l’association de gérontologie sud-coréenne et travaille sur cette question. « La solitude augmente. La Corée du Sud est un des pays qui s’est industrialisé le plus vite. En l’espace d’une ou deux générations, la famille traditionnelle à disparu. Les jeunes sont allés en ville travailler ou étudier et les plus vieux sont restés dans les zones rurales. Les jeunes sont isolés de la structure familiale et les plus vieux aussi ».

Problème de santé publique

Autre facteur relevé par le ministère de la Santé, la perte d’emploi. Le chômage, mais aussi le départ à la retraite, privent d’un contact social régulier. Cette solitude pose un vrai problème de santé publique dans le pays. Kim Seong-yoon poursuit : « Les conséquences de la solitude sont évidentes. Dépression, insomnie, anxiété ou autres troubles mentaux. Mais ces problèmes psychiques ont aussi des effets sur le physique, comme un système immunitaire plus fragile et des infections plus fréquentes ».

Alors que la population sud-coréenne vieillit de plus en plus, les municipalités tentent de combattre le problème en ouvrant des centres d’activités pour personnes seules. Le gouvernement prépare également un plan de prévention de la solitude qui devrait voir le jour cette année.

