Tourisme: la Chine relance les voyages de groupes à destination de 20 pays «amis»

Les voyages de groupes reprennent ce lundi 6 février en Chine, après trois ans d'arrêt. Un programme pilote à destination de 20 destinations a été mis en place vers des pays « amis » comme la Thaïlande, la Russie, les Émirats Arabes Unis, l’Afrique du Sud et Cuba où les voyageurs chinois sont très attendus pour relancer l’économie locale.

Des voyageurs chinois descendant de grands bus et suivant leur guide, petit drapeau à la main. Il faudra encore un peu de temps avant de revoir ces images de groupes de touristes venus de Chine. Si la plateforme chinoise de voyages en ligne Ctrip a en effet confirmé un premier départ vers la Thaïlande ce mardi 7 février, la plupart des voyagistes locaux sont encore dans une position attentiste. La majorité d’entre eux n’ont plus pignon sur rue après trois ans sous «zéro Covid» et donc sans activité.

Réservations timides

Et les réservations en ligne sont pour l’instant timides, comme l’explique au micro de Stéphane Lagarde, correspondant de RFI à Pékin, Fang Wenbo, consultant en voyage indépendant. « Le plus important ce sont les billets d'avion, or pour l’instant les agences de voyage et les compagnies aériennes n'ont pas encore négocié de baisse de prix. Les voyages en groupe sont de nouveau autorisés, mais sans vol à prix réduits, on ne peut pas ouvrir les circuits. La reprise dépend de la baisse du prix des billets ».

Une reprise au compte-goutte après les longues vacances du nouvel an lunaire qui ont vu les demandes individuelles de voyages à l’étranger augmenter. Mais c’est surtout le tourisme intérieur qui a explosé, après la levée des restrictions sanitaires. La reprise des voyages en Chine devrait, à elle seule, ajouter au moins 0,5 % point de pourcentage à la croissance chinoise en 2023.

Relancer le tourisme chinois en priorité

Au cours des 25 premiers jours de la « fête du printemps », le nombre total de passagers a augmenté de 56% par rapport à 2022. « Pour 2023, les voyages de groupes vers l’étranger seront assez limités. La Chine cherche à attirer des capitaux pour le moment, mais pas à voir ces capitaux sortir via les touristes chinois qui dépensent à l’étranger. La croissance du tourisme interne sera beaucoup plus forte », note Alicia Garcia Herrero, économiste en chef pour l’Asie-Pacifique chez Natixis. La priorité de Pékin est donc la relance du tourisme intérieur et de son économie.

​​En ce sens, les autorités chinoises ont publié une liste de 20 pays autorisés à accueillir ses ressortissants. Une liste très politique où figure notamment la Russie, condamnée de toutes parts en raison de la guerre en Ukraine, ou encore la Hongrie populiste de Viktor Orban, seul État de l'Union européenne retenu. Quant à l'Asie du Sud-Est, plusieurs destinations ont été validées : la Thaïlande, l'Indonésie et Singapour. Dans le Pacifique, la Nouvelle-Zélande est sélectionnée, contrairement à l'Australie. L'Inde, la France ou encore les États-Unis ne font pas non plus partie des heureux élus. À tous les niveaux, Pékin ajuste sa diplomatie et favorise ce que Xi Jinping appelle « le cercle de ses amis ». Autrement dit, ceux qui ne risquent pas de sanctionner la Chine pour des raisons politiques.

