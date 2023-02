Wikipédia bloqué au Pakistan en raison d'un «contenu blasphématoire»

L'encyclopédie participative en ligne Wikipédia a été bloquée au Pakistan en raison d'un « contenu blasphématoire », a annoncé, samedi 4 février, l'Autorité des télécommunications pakistanaises (PTA), alors que la question du blasphème est particulièrement sensible dans ce pays musulman.

« Cette page ne peut pas être affichée. » Le message d’erreur apparait dès que l’on tente d’accéder à Wikipédia au Pakistan. Le site est bloqué depuis vendredi. Les autorités pakistanaises exigent la suppression d’un contenu qu’elles jugent blasphématoire, mais aucun détail n’a été donné sur l’article mis en cause, rapporte notre correspondante régionale, Sonia Ghezali.

Wikipédia a été bloqué « après avoir omis de répondre à notre demande répétée concernant la suppression d'un contenu blasphématoire et n'avoir pas respecté le délai » imparti pour ce retrait, a indiqué à Malahat Obaid, un porte-parole de l'Autorité des télécommunications pakistanaises (PTA). La PTA, qui avait annoncé mercredi avoir donné jusqu'à vendredi à Wikipédia pour retirer le contenu en question. « Ils ont retiré une partie du contenu (en cause) mais pas tout », a ajouté le porte-parole. Wikipédia « restera bloqué jusqu'à ce que tout le contenu litigieux soit supprimé », a-t-il indiqué.

Question très sensible

La question du blasphème est très sensible au Pakistan où toute personne rendue coupable d’avoir insulté le prophète Mahomet risque la peine de mort. La loi prévoit également un minimum de dix ans d’emprisonnement pour insulte aux compagnons, épouses et membres de la famille du prophète. Une loi souvent utilisée de façon mensongère pour condamner des innocents ou faire taire toute dissidence, dénoncent les défenseurs des droits humains. Le Pakistan a bloqué à plusieurs reprises différents sites internet au cours des années passées.

Dans un communiqué, la Fondation Wikimédia qui gère Wikipédia a estimé que le blocage « empêchait la cinquième nation la plus peuplée au monde d'accéder au plus grand référentiel de connaissances gratuit ». « Si cela continue, cela privera également le monde de l'accès aux connaissances, à l'histoire et à la culture du Pakistan », précise le communiqué.

Contenus jugés « indécents » et « immoraux »

Dans le passé, certaines pages de l'encyclopédie avaient déjà été censurées au Pakistan. Les géants des réseaux sociaux Facebook en 2010 et YouTube entre 2012 et 2016 ont aussi déjà été bloqués pour le même motif. Plus récemment, la plateforme de partage de vidéos TikTok a été empêchée de diffuser à plusieurs reprises dans le pays pour des contenus jugés « indécents » et « immoraux ».

