Covid-19 en Chine: des vaccins à ARN messager proposés gratuitement aux ressortissants français

En Chine, la France a obtenu l’autorisation de proposer gratuitement des vaccins à ARN messager à ses ressortissants. Il s’agit d’une autorisation ponctuelle, attendue de longue date par la communauté française.

Avec notre correspondant à Pékin, Stéphane Lagarde

Après les Allemands, les Américains, les Britanniques et les Espagnols, les Français de Chine âgés de plus de 12 ans pourront bénéficier de ces vaccins à ARN messager étrangers. Pour cela, il faut s’inscrire sur la plateforme en ligne mise en place par l’ambassade de France en Chine jusqu’au 9 février.

Cette autorisation arrive après la première vague épidémique en Chine suite à la levée des mesures zéro-Covid en décembre. Mais la demande reste forte au sein d’une communauté immigrée ou expatriée qui, pour partie, n’est pas sortie de Chine depuis trois ans.

« Une forte attente »

« C’était une forte attente et j’ai déjà beaucoup de retour depuis l’annonce faite par l’ambassade ce matin, explique Franck Pajot, conseiller des Français de l’étranger et président du Conseil consulaire Chine du Nord - Mongolie. J’avais interpellé les autorités sur cette question de la disponibilité des vaccins ARNm pendant la vague omicron en Chine. Il y a des personnes âgées et fragiles dans notre communauté. Or, on sait que le vaccin chinois - cela a été largement commenté- n’est pas très efficace. Et puis il y a questions des voyages : de nombreux Français ici ne sont pas retournés en France depuis le début de la pandémie. Cela, sans parler de la forte probabilité que la Chine soit confrontée à une nouvelle vague Covid au printemps, en juin et juillet prochain. »

Cette dérogation ponctuelle a été obtenue de hautes luttes suite à de longues négociations entre les diplomates et les autorités chinoises. Elle intervient avant le départ de Laurent Bili, l’ambassadeur de France en Chine, pour Washington, où il remplacera son collègue Philippe Étienne, et avant la visite d’Emmanuel Macron en Chine, prévue après la réunion du Parlement chinois, probablement début avril prochain.

