Hong Kong: 47 militants pro-démocratie jugés pour atteinte à la sécurité nationale

Le procès fleuve de 47 figures de l’opposition, parmi lesquelles la plupart des poids lourds de la vie politique de Hong Kong, a commencé ce lundi 6 février. Ces hommes et femmes sont accusés de sédition suite à leur participation à une primaire en juillet 2020 et s'ils sont jugés coupables, ils risquent de très lourdes peines allant jusqu’à la prison à perpétuité.

Avec notre correspondante à Hong Kong, Florence de Changy

Parmi les 47 accusés dans le box d’accusés, au moins la moitié sont des figures connues et même des piliers de la vie politique de Hong Kong, chefs de partis et députés chevronnés. D’autres, sont au contraire des jeunes et nouveaux visages, ils représentaient la nouvelle garde, le futur de l’opposition.

Un futur anéanti par la loi de sécurité nationale. Il n’y a plus d’opposition pro-démocratie à Hong Kong et c’est par ce procès que les autorités vont tenter d’écarter définitivement de la vie politique celles et ceux qui la faisaient exister.

« Persécution politique »

« Je pense que ce procès est de la persécution politique et une farce dans tous les sens du terme. Parce que n'importe quel juge avec une quelconque intégrité, n'importe quel système juridique fondé sur la "common law" et le respect des droits de l'homme aurait rejeté cette affaire il y a deux ans », estime l’avocat Dennis Kwok, ancien député du Civic Party, qui s’est exilé aux États-Unis.

Sur les 47 inculpés, 34 ont été gardés en prison depuis près de deux ans, à titre préventif. Seize ont choisi de plaider coupables, simplement avec l’espoir de voir leur peine réduite. Et trois auraient accepté de devenir témoins de l’accusation. Le procès devrait durer jusqu’à l’été.

► À écouter aussi : Grand Reportage - Hong Kong: l’ancienne ville rebelle réduite au silence par Pékin

