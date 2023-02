Inde: opération massive de lutte contre les mariages de mineures

Des proches de personnes arrêtées par la police pour avoir été impliquées dans des mariages d'enfants, dans l'État de l'Assam, manifestent devant le poste de police de Mayong, district de Morigaon, le 4 février 2023. AFP - BIJU BORO

Dans le nord-est de l'Inde, les autorités de l'État de l'Assam mènent depuis ce week-end une opération massive de répression contre les mariages de mineures, et en trois jours, environ 4 000 personnes, époux et proches de jeunes mariées, ont été arrêtées. Dans cette région, près d'une femme sur trois se marie avant l'âge légal de 18 ans, et le gouvernement a décidé de mettre fin à ce fléau. Toutefois, beaucoup considèrent que cette répression n'est pas efficace pour y arriver. À commencer par les jeunes mariées elles-mêmes.