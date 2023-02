Japon: le Premier ministre en faveur d’une loi contre les discriminations liées à l’orientation sexuelle

Au Japon, le Premier ministre, Fumio Kishida, vient de s'engager à faire voter une loi qui interdirait les discriminations en raison de l'orientation sexuelle. Elle inviterait également les Japonais à « progresser dans la compréhension et le respect des minorités LGBT+ ».

Avec notre correspondant à Tokyo, Bruno Duval

Le chef du gouvernement s'est également solennellement excusé pour les propos haineux en la matière proférés le week-end dernier par son propre bras droit : le secrétaire exécutif du gouvernement, Masayoshi Arai. Depuis, il a été démis de ses fonctions.

Pour autant, le tollé suscité par ses déclarations ne faiblit pas : Masayoshi Arai a « horreur des personnes LGBT ». Il « ne pourrait donc pas » avoir des couples de même sexe pour voisins de palier et est convaincu que « de nombreux Japonais » quitteraient leur pays s'il venait à autoriser le mariage pour tous, peut-on lire.

L'intéressé a été limogé et ces Tokyoïtes s'en félicitent : « Lentement mais sûrement, les Japonais se décoincent par rapport à la diversité. Mais nos dirigeants, eux, sont toujours aussi arriérés. C'est pathétique », estime cette femme. Cet autre habitant de Tokyo est du même avis : « À l'école, on nous apprend le vivre-ensemble, le respect de l'identité de chacune et de chacun, etc. Je trouve ça très bien. » « J'ai des amis LGBT et qui en souffrent, car on leur fait vivre un enfer. J'espère que ce monsieur comprendra un jour qu'une société s'enrichit des différences », renchérit cet autre Tokyoïte

Il y a deux mois déjà, Fumio Kishida avait congédié une vice-ministre notoirement hostile aux minorités sexuelles, qui avait notamment « liké » un tweet les jugeant « dégoûtantes ». Dans les sondages, 80% des LGBT+ japonais disent avoir été témoins ou victimes de violences verbales ou physiques.

