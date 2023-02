La Corée du Nord annonce «l'élargissement et l'intensification» de ses exercices militaires

L'armée nord-coréenne a déclaré qu'elle allait étendre et intensifier ses exercices militaires en vue de «la préparation à la guerre» (image d'illustration).

L'armée nord-coréenne a déclaré qu'elle allait étendre et intensifier ses exercices militaires en vue de « la préparation à la guerre », ont rapporté mardi 7 février les médias d'État, à l'approche d'une parade massive.

Cet engagement a été pris lors d'une réunion tenue lundi 6 sous la direction du dirigeant nord-coréen Kim Jong-un, à la suite d'exercices aériens conjoints de la Corée du Sud et des États-Unis la semaine passée. À l'ordre du jour figurait « l'élargissement et l'intensification constants des opérations et des exercices de combat de l'Armée populaire coréenne (...) afin de strictement perfectionner la préparation à la guerre », selon l'agence officielle KCNA.

En parallèle, des images satellites privées suggèrent que « des préparatifs importants en vue d'une parade » militaire sont en cours dans la capitale Pyongyang, en amont de fêtes nationales. Le 8 février, la Corée du Nord célèbre l'anniversaire de la fondation de ses forces armées, et le 16 février, l'anniversaire de Kim Jong-il, père et prédécesseur de l'actuel leader nord-coréen, Kim Jong Un.

Les exercices conjoints de la Corée du Sud et les États-Unis

La semaine dernière, Séoul et Washington ont organisé des exercices aériens avec des bombardiers stratégiques et des avions de chasse furtifs, provoquant la colère de Pyongyang, qui a déclaré que de telles manœuvres pourraient « déclencher une confrontation totale ». Cette démonstration de force des deux puissances alliées intervient après que le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, et son homologue sud-coréen ont annoncé une coopération accrue en matière de sécurité face à Pyongyang.

Pour la Corée du Nord, les mesures prises par Séoul et Washington pour intensifier leurs exercices conjoints ont franchi « une ligne rouge extrême », avait déclaré un porte-parole du ministère nord-coréen des Affaires étrangères à KCNA. Pyongyang considère ces manœuvres aériennes comme des répétitions en vue d'une invasion de son territoire.

Une « augmentation exponentielle de l'arsenal nucléaire »

Selon Hong Min, chercheur à l'Institut coréen pour l'unification nationale, un organisme de recherche basé à Séoul, la réunion de lundi des gradés nord-coréens visait à souligner que le pays était prêt à faire face aux prochains exercices militaires conjoints et à la guerre.

Le dirigeant nord-coréen avait appelé début janvier à une « augmentation exponentielle de l'arsenal nucléaire » de la Corée du Nord, incluant la production en masse d'armes nucléaires tactiques et le développement de nouveaux missiles balistiques intercontinentaux (ICBM).

