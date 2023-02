Indonésie: des rebelles indépendantistes papous prennent en otage un pilote néo-zélandais

Dans les montagnes de la province indonésienne de la Papouasie occidentale, un groupe rebelle a revendiqué mardi 7 février une prise d'otage : le groupe a ciblé l'avion d'une compagnie aérienne civile et kidnappé son pilote, de nationalité néo-zélandaise. De telles attaques menées par des séparatistes ne sont pas rares dans cette région riche en ressources naturelles.

C'est la branche militaire du principal groupe de rebelles papous qui a revendiqué la prise d'otage. Dans une zone montagneuse et isolée, les combattants de l'Armée de libération nationale de la Papouasie occidentale ont attaqué et incendié un petit avion de Susi Air, une compagnie indonésienne de charters.

Le pilote néo-zélandais a été emmené dans le quartier général des séparatistes. Les cinq passagers à bord, eux, ont eu plus de chance : ils ont tous été libérés rapidement, car appartenant à l'ethnie papoue.

Le groupe rebelle réclame l'indépendance de la Papouasie et exigent une rencontre avec le président indonésien Joko Widodo en échange de la libération du pilote.

Un territoire riche en ressources

Le Premier ministre néo-zélandais Chris Hipkins a reçu des informations préliminaires sur la prise d'otage et précisé que l'ambassade « travaillait sur cette affaire », a-t-il indiqué sur Radio New Zealand. Wellington « est au courant de la situation concernant un pilote néo-zélandais en Papouasie » et apporte un soutien consulaire, a indiqué un porte-parole du ministère des Affaires étrangères et du Commerce.

L'ancienne colonie néerlandaise s'est déclarée indépendante en 1961, mais deux ans plus tard, l'Indonésie voisine avait mis la main sur ce territoire riche en ressources comme l'or et le cuivre. Lors d'un référendum, une majorité de Papous a ensuite voté contre l'indépendance, mais ce scrutin a été largement considéré comme truqué. Depuis, l'armée indonésienne contrôle sa province d'une main de fer et est régulièrement accusée de graves violations des droits de l’homme.

