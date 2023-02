Australie: un projet de mine de charbon bloqué au nom de la protection de l'environnement

Le gouvernement australien s'est opposé, pour la première fois, à l’ouverture d’une nouvelle mine de charbon dans le Queensland. Ce projet était contesté en raison de l’impact qu’il aurait eu sur la Grande Barrière de corail, considérée en péril par les experts de l’Unesco. C’est la première fois qu’une telle décision est prise en s’appuyant sur une loi de protection de l’environnement et de la biodiversité, pourtant adoptée il y a 22 ans. Ce précédent pourrait remettre en cause une vingtaine d’autres projets.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Sydney, Grégory Plesse

« Le risque de pollution et de dégâts irréversibles est tout simplement trop élevé. » C’est ainsi que Tanya Plibersek, la ministre de l’Environnement australienne, a justifié sa décision de s’opposer à l’ouverture de deux nouvelles mines de charbon à ciel ouvert, situées à seulement dix kilomètres de la Grande Barrière de corail, mercredi 8 février. La ministre s'était engagée, peu après l'arrivée des travaillistes au pouvoir, à mettre un terme à l'extinction des espèces animales et végétales, un fléau qui affecte l’Australie plus que tout autre continent.

C’est surtout la première fois qu’un tel projet est retoqué au motif que les risques pour la biodiversité et l’environnement sont trop élevés. Un précédent qui pourrait menacer une vingtaine d’autres projets de mines de charbon et de forages gaziers.

An update on the proposed Central Queensland Coal project. pic.twitter.com/byAXTPLRB4 — Tanya Plibersek (@tanya_plibersek) February 8, 2023

Ce blocage de projet est salué par les défenseurs de l’environnement, même si les travaillistes sont loin d’être entrés en guerre avec le secteur des énergies fossiles. Le gouvernement soutient ainsi le projet gazier de Narrabri, pour lequel il est prévu de percer plus de 800 puits de forage, malgré une vive opposition locale qui redoute que les cours d’eaux et la nappe phréatique soient pollués.

Par ailleurs, Tanya Plibersek a approuvé, il y a une quinzaine de jours, la poursuite de l’exploitation d’une mine de charbon dans le Queensland jusqu’en 2063.

► À lire aussi : En Australie, la Grande barrière de corail n'en finit plus de blanchir

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne