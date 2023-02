TotalEnergies suspend son projet de partenariat avec le groupe indien Adani

Le PDG de TotalEnergies a déclaré, le mercredi 8 février, que le groupe français mettait en pause un énorme investissement prévu dans le groupe Adani, après les accusations de fraude et de manipulations boursières, portées contre ce conglomérat indien, par une société américaine d’investissement. C’est ainsi la première fois que le groupe français marque ses réticences par rapport à son partenaire indien, mettant un frein temporaire sur la fulgurante croissance du groupe Adani.

Avec notre correspondant en Inde, Sébastien Farcis

TotalEnergies avait annoncé en juin 2022 vouloir acquérir 25% de Adani New Industries, et prévoyait ainsi d’investir près de 5 milliards d’euros pour co-développer des capacités de production d’hydrogène vert. Cela aurait constitué son cinquième partenariat avec le géant indien, en plus de ceux déjà scellés dans les secteurs du gaz, du solaire et de l’alimentaire.

Mais ce projet d’hydrogène est maintenant suspendu, le temps que l’audit du groupe Adani soit terminée. Un coup dur pour le conglomérat, mais seulement à court terme, estime le journaliste économique Aunindyo Chakravarty.

Une suspension seulement temporaire

« C’est difficile pour un grand groupe d’investir de l’argent dans une société qui fait l’objet d’enquêtes. Donc, ils vont attendre que cela se calme. Mais Total n’a certainement pas été surpris par ce qui a été révélé. Ce qui est important, c’est de savoir si Adani a le soutien du gouvernement et des institutions. Et aujourd’hui, c’est le cas. Et tant que Narendra Modi sera au pouvoir et assurera ce soutien, Adani ne risque pas grand-chose, et les grands groupes feront affaire avec lui », explique Aunindyo Chakravarty.

Le groupe Adani est devenu en quelques années le leader dans des secteurs aussi stratégiques que les ports, aéroports, parcs solaires ou ciment. Il est donc devenu incontournable en Inde.

