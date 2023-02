K-pop: l'entreprise sud-coréenne Hybe annonce le rachat d'un autre géant du secteur SM Entertainment

Des membres du groupe de garçons K-pop BTS posent pour des photos lors de la sortie de leur nouvel album « BE (Deluxe Edition) » à Séoul, le 20 novembre 2020. ’L'entreprise de divertissement Hybe, du boys band BTS, décide de racheter un autre géant du secteur SM Entertainment.

Coup de tonnerre dans l’univers de la K-pop. L’entreprise de divertissement Hybe, du boys band BTS, décide de racheter un autre géant du secteur SM Entertainment. Une nouvelle qui fait beaucoup de bruit, car il s’agit d’une des entreprises pionnières dans le secteur qui a grande partie contribué à faire connaître la pop coréenne aux quatre coins de la planète. Une annonce évidemment très symbolique, mais qui a aussi des conséquences financières sur un secteur très lucratif.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Séoul, Nicolas Rocca

« Le parrain de la K-pop », c’est le surnom de Lee Soo-man, le fondateur de SM Entertainment, c’est dire l’influence de l’entreprise sur le secteur. Et la nouvelle de la volonté de Hybe de racheter l’un des géants du divertissement sud-coréen ce vendredi a affolé la Bourse de Séoul. Le cours de SM Entertainment a pris 15% dans la journée.

Il faut dire que c’est un acteur historique que souhaite s’offrir la nouvelle superpuissance de la K-pop. Longtemps, le marché a été dominé par trois grandes entreprises, dont SM Entertainment, avant que Hybe sous l’impulsion de son groupe phénomène BTS, devienne largement plus important. Mais voilà, le « boys band » de 7 chanteurs est en pause jusqu’en 2025 pour cause de service militaire et l’entreprise assure ses arrières.

Si d’autres de ses groupes comme Seventeen ou New Jeans connaissent de large succès avec l’achat de SM Entertainment, l’entreprise essaie de se garantir une forme de légitimité historique en plus d’acquérir un portefeuille de stars.

Mais Hybe ne compte pas s’arrêter là et a annoncé jeudi traverser le Pacifique en rachetant le label américain Quality Control, qui représente plusieurs poids lourds du hip hop aux États-Unis.

► À écouter aussi :

• Corée du Sud: K-pop, au-delà des idoles, une fabrique à succès bien rodée

• Corée du Sud: pourquoi le monde de la K-Pop est-il si fermé aux médias ?

• K-Pop, la fabrique d’un phénomène

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne